Британцы испытали охладитель и газогенератор гиперзвукового гибридного ракетного двигателя

Британская компания Reaction Engines испытала охладитель и газогенератор перспективного гиперзвукового гибридного ракетного двигателя SABRE. Об этом, как сообщает Defense News, заявил президент компании Адам Дизель. По его словам, испытания проходили полноразмерные прототипы этих систем, причем их проверки проводились по отдельности и были признаны успешными. Теперь компания намерены объединить несколько агрегатов SABRE и испытать их совместно. Подробности о проведенных испытаниях разработчики двигателя не раскрывают.

Гиперзвуковой гибридный ракетный двигатель SABRE разрабатывается Reaction Engines с 2016 года. Эта силовая установка на разных этапах полета будет использовать для сжигания топлива атмосферный кислород, а затем жидкий кислород. Силовая установка получит универсальные камеру сгорания и сопло. На старте и при разгоне SABRE будет работать как обычный прямоточный реактивный двигатель, используя для сжигания топлива воздух. Этот воздух будет подаваться в газогенератор по обводным воздухозаборникам, идущим вокруг системы подачи топлива и окислителя.

При достижении скорости в 5 чисел Маха силовая установка будет переходить в ракетный режим, в котором воздухозаборники будут перекрыты, а в воздуховоды начнет небольшими порциями подаваться жидкий кислород. В качестве топлива для двигателя планируется использовать жидкий водород. Для эффективной работы двигателя на скоростях до 5 чисел Маха включительно поступающий в двигатель воздух будет охлаждаться. Для этого создается многоступенчатая система охлаждения, которая, согласно проекту, должна будет охлаждать воздух с 1 тысячи градусов Цельсия до −150 градусов.

Многоступенчатая система охлаждения представляет собой сеть из 16800 тончайших трубок. В сами трубки под давлением в 200 бар (197 атмосфер) подается жидкий гелий, выполняющий роль теплоносителя. В 2019 году Reaction Engines испытала предохладитель двигателя SABRE, аппарат предварительного охлаждения воздуха, при гиперзвуковой скорости потока. Во время испытаний на скорости 5 Махов разогретый газ подавался от работающего реактивного двигателя. Температура газа составила 1000 градусов Цельсия.

Василий Сычёв