Авиасалон МАКС откроется в Жуковском 20 июля

Москва. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Россия в 2021 году проведет крупнейший авиасалон МАКС, он пройдет с 20 по 25 июля, сообщили организаторы салона.

"МАКС-2021 пройдёт в городе Жуковский Московской области с 20 по 25 июля 2021 года", - сообщили во вторник в информационной службе салона.

Там отметили, что это будет юбилейный, 15-ый Международный авиационно-космический салон.

Ранее в информационной службе авиасалона заявляли, что все мероприятия МАКС-2021, где обычно собираются сотни тысяч гостей, планируются с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и мировым опытом проведения крупных событий в условиях пандемии.

Между тем в 2020 году было отменено авиашоу в Фарнборо. Кроме того, из-за коронавируса в 2021 году не будет проведен крупнейший в мире авиасалон в Ле Бурже.