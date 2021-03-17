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Коронавирус НАТО не помеха

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Источник изображения: vpk-news.ru

Несмотря на значительное сокращение налоговых поступлений из-за пандемии коронавирусной инфекции Civid-19, страны НАТО в минувшем году выделили на военные нужды почти 1,1 трлн долларов. Это на 2,7 процента больше, чем годом ранее, следует из доклада генсекретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, передаёт Deutsche Welle.

Наибольший прирост расходов — 3,9 процента — зафиксирован в США, которые уже длительное время пытаются добиться более сбалансированного распределения расходов на оборону между странами-членами евроатлантического блока.

В 2020 году США выделили на военные нужды около $ 785 млрд. Это почти в 2,4 раза больше, чем все остальные 29 стран-членов НАТО вместе взятые, и представляет собой самую высокую долю ВВП (3,7%).

Соединённые Штаты уже довольно длительное время добиваются, чтобы союзники по НАТО как можно скорее начали выделять на оборону не менее 2 процентов своего ВВП. В минувшем году лишь десять государств альянса достигли этой цели: Словакия, Греция, Великобритания, Румыния, Польша, Франция, Норвегия, Эстония, Латвия и Литва.

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Страны
Великобритания
Греция
Латвия
Литва
Норвегия
Польша
Румыния
Словакия
США
Франция
Эстония
Проекты
2020-й год
NATO
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