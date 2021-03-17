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Известия.ru

Рассекречены документы о полете собак в радиационный пояс Земли

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Источник изображения: Фото: Роскосмос

В честь 55-летия со дня завершения полета космического корабля «Космос-110», на борту которого летали животные, госкорпорация «Роскосмос» 16 марта обнародовала рассекреченные архивные материалы.

Среди рассекреченных файлов — фото и видео, письма, протоколы заседания комиссий, полетное задание, программа медицинских исследований и другие материалы.

«Пятьдесят пять лет назад, 16 марта 1966 года, 22-суточным полетом корабля-спутника «Космос-110» с четвероногими «космонавтами» на борту — собаками Ветерок и Уголек — была завершена советская программа космических кораблей «Восход». Последний из «Восходов» установил мировой рекорд по высоте и продолжительности пребывания живых существ в космосе», — сказано на сайте «Роскосмоса».

Отмечается, что полет должен был показать, как на живой организм воздействует нахождение на радиационном поясе земли. Кроме того, в полетах испытывались системы жизнеобеспечения для будущих пилотируемых экспедиций.

В «Роскосмосе» рассказали, что для полета отобрали двух собак, которых усадили в герметичные контейнеры с заданной газовой средой, надели на них датчики, которые также удерживали собак от движений. Питание собак осуществлялась напрямую через желудок.

Отмечается, что путешествие сильно ослабило собак: они похудели, быстро уставали, предпочитали лежать и много пили.

«В результате воздействия космической радиации их шерсть поредела и вылезала клочьями. Однако уже через три дня они пришли в себя, а спустя несколько недель полностью восстановились. Дворняги прожили полноценную жизнь обитателей вивария ИМБП и оставили после себя здоровое потомство», — дополнили в «Роскосмосе».

Ранее, 9 марта, стало известно, что Россия и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в работе по созданию международной исследовательской станции на Луне. В рамках проекта Россия и Китай совместно разработают дорожную карту создания станции на Луне, будут взаимодействовать при планировании, проектировании, эксплуатации объекта, включая его презентацию мировому сообществу.

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