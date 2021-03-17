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Газета.ru

"Сожаление и озабоченность": в Кремле отреагировали на восприятие России как "угрозы"

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Источник изображения: gazeta.ru

Песков выразил сожаление в связи с заявлением западных стран об угрозе со стороны России

Россия не представляет угрозы другим странам, она "не была и не является ничьим противником", да и в целом настроена на "добрые отношения", заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на недавнее сообщение британских СМИ о том, что премьер-министр Соединенного Королевства, представляя доклад об оборонной политике страны на ближайшие 30 лет, назовет РФ "главной активной угрозой" безопасности Великобритании.

В Кремле заверили, что лидеры западных стран, которые видят в России угрозу безопасности своих государств, ошибаются.

"Тенденция на то, что многие лидеры западных стран, к нашему сожалению, называют нашу страну активной угрозой, противником и так далее, подобный конфронтационный настрой может вызывать только сожаление и даже озабоченность", - отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он пояснил свои слова тем, что такое мнение иностранных властей «никоим образом не имеет отношения к реальному положению дел: Россия не была и не является ничьим противником, она не представляет собой ни для кого угрозу, а наоборот, как об этом неоднократно говорил президент [РФ Владимир] Путин, мы выступаем за нормализацию и развитие добрых и взаимовыгодных отношений со всеми странами». Он подчеркнул, что Россия «хочет добрых отношений".

Недавно в британских СМИ появились публикации о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен представить новую стратегию оборонной политики Соединенного Королевства, в которой Россия называется «одной из главных активных угроз» безопасности страны. Кроме того, газета The Guardian обнародовала предполагаемые планы британских властей по увеличению числа ядерных боеголовок на 40%.

Песков отметил, что не будет это комментировать, так как "это слишком серьезная субстанция, чтобы судить о ней по публикациям в газете". "Мы все-таки предпочитаем дождаться объявления этой стратегии, затем уже приступить к ее анализу", - добавил представитель Кремля.

В феврале прошлого года премьер-министр Великобритании Борис Джонсон решил пересмотреть положения стратегии. Над корректировкой документа работали правительственные и неправительственные эксперты в области внешней политики, национальной безопасности, специалисты в области глобальных вызовов и угроз, отмечает РИА «Новости». В частности, эксперты оценивали боеспособность вооруженных сил, а также уровень подготовки спецслужб.

Основные положения стратегии на ближайшие 30 лет Джонсон обнародовал в ноябре прошлого года. Документ состоит из 100 страниц, и его полная версия должна быть опубликована уже во вторник, 16 марта.

Согласно сообщению канцелярии британского правительства, новая стратегия предусматривает увеличение военных расходов, перемещение фокуса на Индо-Тихоокеанский регион и поддержку либерального миропорядка.

На минувших выходных газета Sunday Times заявила, что Джонсон, представляя новую стратегию страны, назовет Россию «самой большой угрозой» Великобритании. В материале издание ссылалось на комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики, о котором и должен рассказать в ближайшее время Джонсон.

По данным СМИ, наименование России «самой большой угрозой» связано якобы с тем, что российские военнослужащие «часто агрессивно вторгаются» в водное и воздушное пространство Великобритании.

Также такое «звание» связывают с приписываемой Москве готовностью осуществлять «убийства диссидентов на британской земле».

В то же время в документе британского правительства речь идет не только о России, но и о Китае. Однако, если Россия для Британии «угроза безопасности», то Китай «конкурент». В обзоре, как сообщает Sunday Times, премьер обратит внимание на планы по увеличению расходов Великобритании на наступательный потенциал страны в киберпространстве для противодействия Москве и Пекину.

О том, что страны расценивают властями Соединенного Королевства именно так, рассказал в комментарии изданию один из источников в британском правительстве. «Китай - это конкурент, который пытается украсть интеллектуальную собственность и представляет угрозу экономической безопасности, но это не то же самое, что произошло в Солсбери», - подчеркнул он.


Ангелина Мильченко

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