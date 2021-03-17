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ТАСС

В Крыму начались крупные учения ВДВ

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Учения ВДВ в Краснодарском крае
Военные учения ВДВ в Краснодарском крае.
Источник изображения: © РИА Новости, Виталий Тимкив

В них задействовано более 2 тыс. военнослужащих

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Десантно-штурмовой и артиллерийский полки Новороссийского гвардейского соединения ВДВ переброшены на военный полигон "Опук" в восточной части Крыма в ходе начавшихся во вторник учений, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В рамках первого этапа масштабного командно-штабного учения осуществлена перевозка личного состава и техники комбинированным способом (кораблями и самолетами) из Ставропольского и Краснодарского краев на полуостров Крым. В рамках командно-штабного учения с десантно-штурмовым и артиллерийским полками Новороссийского гвардейского соединения ВДВ, десантники приступили к планированию боевых действий", - говорится в сообщении.

Учения десантников стартовали во вторник и продлятся до 19 марта. Всего в них задействовано более 2 тысяч военнослужащих и 500 единиц боевой и специальной техники, самолеты и вертолеты военно-транспортной, штурмовой и армейской авиации.

По словам командира полка гвардии подполковника Константина Зизевского, поставленные задачи по переброске личного состава и техники в Крым были выполнены. При этом в рамках первого этапа учений подразделения связи отработали обеспечение бесперебойного управления войсками в условиях применения условным противником средств радиоэлектронной борьбы.

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