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Российская газета

Тренировки берегового комплекса "Бал" прошли на Каспии

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Источник изображения: Павел Львов / РИА Новости

Расчеты берегового ракетного комплекса "Бал" Каспийской флотилии провели учения, финалом которых стали электронные пуски по кораблям условного противника.

Маневры ракетчиков прошли на полигоне Турали в Дагестане. Как рассказали в пресс-службе Южного военного округа, военнослужащие совершили марш на полигон, где отработали нормативы по развертыванию береговых комплексов.

Затем боевые расчеты определили данные для электронных пусков крылатых ракет по морской цели и установили ракеты на пусковую установку. Экипажи батарей развернули самоходный командный пункт управления связи "Минерал" в боевое положение и произвели электронные пуски ракет по кораблям условного противника. Затем боевые расчеты военнослужащих оперативно сменили позицию и вышли из-под ответного удара условного противника.

По данным пресс-службы, всего в тренировках приняли участие около 200 военнослужащих береговых ракетных комплексов, было задействовано порядка 20 единиц военной техники. В том числе стартовые пусковые установки, транспортно-заряжающие машины, самоходные командные пункты управления связи и военные тягачи Урал-4320.

Береговой ракетный комплекс "Бал" предназначен для защиты территориальных вод, военно-морских баз, прибрежных объектов инфраструктуры и противодесантной обороны побережья. "Бал" оснащен противокорабельной ракетой Х-35. Дальность поражения ракеты 260 километров.


Александр Степанов

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