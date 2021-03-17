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bmpd.livejournal.com

Проблемы эксплуатации автоматов Калашникова АК-12

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13 марта 2021 года в Telegram-канале российского военного журналиста Александра Сладкова были опубликованы фотографии нескольких 5,45-мм автоматов Калашникова АК-12 с обнаруженными дефектами - трещиной в передней части цевья, выкрашиванием хрома на штоке затворной рамы, отсутствием пенала и других деталей.

Автомат Калашникова АК-12 (с) Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Данные фотографии, по всей видимости, были сделаны в одной воинской части и не позволяют судить о причинах появления дефектов. При этом практика последних лет показывает, что подобные случаи чаще всего связаны не столько с качеством выпускаемых изделий, сколько с нарушением инструкций по их эксплуатации и хранению. В целом, можно отметить снижение уровня дисциплины солдат срочной службы сегодня в сравнении с таковой у военнослужащих периода СССР.

В этом контексте показательна, например, история службы эскадренных миноносцев проекта 956. В советское время они активно применялись при выполнении боевых задач ВМФ, участвовали в ряде крупных военно-морских учений, совершали международные визиты в страны Латинской Америки, Северной Африки и Юго-Восточной Азии. Однако после распада Советского Союза, большая часть кораблей быстро вышла из строя - из 17 построенных кораблей в составе флота к концу 2010-х находилось лишь три. Одной из основных проблем стала нехватка специалистов и неспособность военнослужащих качественно обсуживать сложные котлотурбинные установки. При этом четыре корабля того же проекта, которые были переданы Китаю, служат исправно и с аналогичными проблемами не сталкиваются.

Эскадренный миноносец проекта 956Э "Фучжоу" ВМС НОАК (с) et97.com

Не меньше вопросов к соблюдению требований эксплуатационной документации возникает в случае с поставляемой в войска автомобильной и бронированной техникой. Ниже представлены фотографии, демонстрирующие, в каком состоянии машины поступают на ремонтные заводы.

Многоцелевой бронированный тягач МТ-ЛБ на заводе АО "Ремдизель" (с) bmpd

Боевая машина пехоты БМП-3 проходит капитальный ремонт на ОАО "Курганмашзавод" (с) bmpd

Грузовой автомобиль на АО "Ремдизель" (с) bmpd

Можно предположить, что автоматы постигла та же участь, что и вышеупомянутую военную технику, а именно нарушение правил эксплуатации. По сведениям bmpd, часть из выявленных дефектов не требовала устранения, остальные же были исправлены на месте силами и средствами поставщика.

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
АК-12
АК-74 "Калашников"
БМП-3
МТ-ЛБ
Система поражения "Ратник"
Компании
Концерн Калашников
Курганмашзавод
Ремдизель
Проекты
956 Современный
Военные учения
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