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Известия.ru

Великобритания подтвердила план увеличения ядерного потенциала

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Bryan Moffat

Британия сохранит четыре подлодки с ядерным вооружением и увеличит ядерный потенциал страны. Об этом говорится в опубликованной во вторник, 16 марта, стратегии оборонной и внешней политики на предстоящие 30 лет.

Как отмечается в документе, одна из подлодок будет находиться на патрулировании в постоянной готовности. В планах у Соединенного Королевства — увеличение количества ядерных боеголовок до 260.

В докладе упоминается, что в 2010 году Лондон хотел к середине 2020-х годов сократить запасы ядерных вооружений с уровня не ниже 260 до уровня не ниже 180 боеголовок. Как сообщает «Газета.ру», в их числе были межконтинентальные баллистические ракеты, установленные на подводные лодки.

«Однако с учетом изменений в сфере безопасности, включая растущий спектр технологических и доктринальных угроз, такое больше невозможно», — отметили авторы документа.

Четыре подлодки класса Vanguard с ракетами Trident — единственная система ядерного оружия, которая имеется у Великобритании. Все они базируются в районе Глазго.

Ранее, во вторник, Великобритания назвала Россию наиболее острой и актуальной угрозой своей безопасности.


4 марта глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что после выхода Великобритании из Евросоюза российско-британские отношения не улучшились и находятся «на точке замерзания».

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
Trident
Евросоюз
Ядерный щит
ЯО
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