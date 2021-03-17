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Известия.ru

Экипаж МКС-65 проведет более 50 научных экспериментов

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Экипаж 65-й экспедиции на МКС проведет на орбите более 50 научных экспериментов и исследований. Сейчас космонавты практикуются на тренажере в ЦПК имени Гагарина, передает телеканал «Известия». Основной экипаж и дублеры успешно справились с заданиями, сообщила инструктор по комплексной подготовке космонавтов. Старт «Союза МС-18» запланирован на 9 апреля. В составе — два россиянина и американец Марк Ванде Хай, заменивший Сергея Корсакова.

Экипаж 65-й экспедиции на МКС проведет на орбите более 50 научных экспериментов и исследований. Сейчас космонавты практикуются на тренажере в ЦПК имени Гагарина, передает телеканал «Известия». Основной экипаж и дублеры успешно справились с заданиями, сообщила инструктор по комплексной подготовке космонавтов. Старт «Союза МС-18» запланирован на 9 апреля. В составе — два россиянина и американец Марк Ванде Хай, заменивший Сергея Корсакова.

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КнААЗ Гагарина
ЦПК Гагарина
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