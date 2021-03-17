Россия и Китай стали продавать меньше оружия

Россия и Китай уступают мировой оружейный рынок США, Франции и Германии. Такие данные обнародовали аналитики Стокгольмского института исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI), опубликовав новую статистику мировых продаж вооружений.
«В период с 2016 по 2020 год объём международных поставок основных видов обычных вооружений оставался на том же уровне, что и в 2011–2015 годах. Значительное увеличение объёма поставок тремя из пяти крупнейших экспортёров оружия — США, Францией и Германией — было в значительной степени компенсировано сокращением экспорта оружия из России и Китая», — сообщили в пресс-службе SIPRI.
Международные поставки вооружений в период с 1981 по 2020 годы
Источник изображения: sipri.org
Наибольший прирост импорта вооружений продемонстрировали страны Ближнего Востока. В целом показатели этого региона выросли на 25%, главным образом, за счёт увеличения импорта Саудовской Аравии (+61%), Египта (+136%) и Катара (+361%).
В период с 2016 по 2020 год США оставались крупнейшим экспортёром вооружений в мире. Доля Соединённых Штатов на общемировом рынке выросла c 32% в 2011-2015 годах до 37% в 2016-2020 годах. Поставки вооружений осуществлялись в 96 стран. Россия в минувшие пять лет поставила порядка 20% вооружений, проданных на мировом рынке, сохранив второе место (в 2011-2015 годах российский экспорт оружия составлял 25,64% от общемирового).
Франция и Германия также значительно увечили объёмы экспорта. В минувшие пять лет доля Франции составила 8,2% (третье место), тогда как Германии — 5,5% (четвёртое место). Замыкает пятёрку лидеров Китай, на долю которого пришлось 5,2% мирового оружейного экспорта (в 2011-2015 годах китайский экспорт оружия составлял 5,64% от общемирового).
Дополнительные данные от SIPRI:
- экспорт оружия из Великобритании упал на 27 % по сравнению с 2011–2015 годами. В 2016–2020 годах на Великобританию приходилось 3,3% общемирового объёма экспорта вооружений;
- израильский экспорт вооружений был на 59% выше, чем в 2011–2015 годах. На Израиль приходилось 3,0% общемирового экспорта;
- экспорт оружия из Южной Кореи вырос на 210%. В 2016–2020 годах на эту страну приходилось 2,7 % общемирового объёма экспорта вооружений;
- импорт вооружений в страны Африки сократился на 13%, в страны Северной и Южной Америки — на 43%, в страны Азии и Океании — на 8,3%;
- импорт оружия Алжиром увеличился на 64% по сравнению с 2011–2015 годами, в то время как импорт Марокко сократился на 60%;
- в 2016–2020 годах Россия обеспечила 30% импорта вооружений странам Африки к югу от Сахары, ещё 20% было поставлено Китаем, 9,5% — Францией и 5,4% — Соединёнными Штатами;
- Китай был крупнейшим импортером оружия в Восточной Азии, в 2016–2020 годах на его долю приходилось 4,7% мирового импорта оружия;
- в последние годы Армения и Азербайджан наращивали свой военный потенциал за счёт импорта вооружений. В 2016–2020 годах на Россию пришлось 94% армянского импорта вооружений, в то время как 64% азербайджанского импорта вооружений пришлось на Израиль.