Россия и Китай стали продавать меньше оружия

Россия и Китай уступают мировой оружейный рынок США, Франции и Германии. Такие данные обнародовали аналитики Стокгольмского института исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI), опубликовав новую статистику мировых продаж вооружений.

«В период с 2016 по 2020 год объём международных поставок основных видов обычных вооружений оставался на том же уровне, что и в 2011–2015 годах. Значительное увеличение объёма поставок тремя из пяти крупнейших экспортёров оружия — США, Францией и Германией — было в значительной степени компенсировано сокращением экспорта оружия из России и Китая», — сообщили в пресс-службе SIPRI.

Международные поставки вооружений в период с 1981 по 2020 годы Источник изображения: sipri.org

Наибольший прирост импорта вооружений продемонстрировали страны Ближнего Востока. В целом показатели этого региона выросли на 25%, главным образом, за счёт увеличения импорта Саудовской Аравии (+61%), Египта (+136%) и Катара (+361%).

В период с 2016 по 2020 год США оставались крупнейшим экспортёром вооружений в мире. Доля Соединённых Штатов на общемировом рынке выросла c 32% в 2011-2015 годах до 37% в 2016-2020 годах. Поставки вооружений осуществлялись в 96 стран. Россия в минувшие пять лет поставила порядка 20% вооружений, проданных на мировом рынке, сохранив второе место (в 2011-2015 годах российский экспорт оружия составлял 25,64% от общемирового).

Франция и Германия также значительно увечили объёмы экспорта. В минувшие пять лет доля Франции составила 8,2% (третье место), тогда как Германии — 5,5% (четвёртое место). Замыкает пятёрку лидеров Китай, на долю которого пришлось 5,2% мирового оружейного экспорта (в 2011-2015 годах китайский экспорт оружия составлял 5,64% от общемирового).

Дополнительные данные от SIPRI: