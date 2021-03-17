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РИА Новости

"Тот же трюк". Политолог о намерении Британии нарастить ядерный арсенал

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Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне.
Источник изображения: © РИА Новости / Алекс Макнотон

Власти Великобритании намерены значительно увеличить количество ядерных боеголовок, состоящих на вооружении страны. В эфире радио Sputnik эти планы прокомментировал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Великобритания планирует увеличить количество ядерных боеголовок в арсенале своих вооруженных сил на 40%, пишет газета The Guardian со ссылкой на комплексный обзор вопросов безопасности и внешней политики Королевства, который публикует правительство страны.

В частности, количество используемых в ракетах Trident II ядерных боеголовок на британских субмаринах будет увеличено с нынешних 180 до 260 единиц. На эти цели планируется выделить около десяти миллиардов фунтов стерлингов.

Как отмечает издание, наращивание ядерного потенциала в королевстве планируется осуществить впервые со времен "холодной войны". По мнению автора статьи, причиной этому послужило сближение России с Китаем.

В эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин прокомментировал эти планы.

"Великобритания во внешней политике идет параллельным курсом с США, и этот курс не скрывается. Это "сдерживание" России. В девяностые и нулевые Запад, по сути, не занимался своим ядерным оружием. Западные страны, в первую очередь США, почивали на лаврах. Объявили это концом истории, решив, что наступила однополярная эра. Однако в мире усиливается полицентризм, и США вместе с союзниками, с Великобританией, с которой у них особые отношения, пытаются модернизировать свои ядерные силы. На это требуются большие финансовые средства. Не так просто объяснить британскому гражданину, что в условиях коронавируса необходимо тратиться еще на ВПК. Поэтому такие "причины" – это хороший способ обоснования своих трат", – сказал Константин Блохин.

Он отметил, что Запад очень хотел бы втянуть Россию и Китай в гонку ядерных вооружений.

"Понятно, что ядерная война с такой страной, как Россия, скорее всего, будет последней в истории человечества. Но планы Великобритании – показатель начавшейся гонки вооружений, их задача навязать эту гонку нам и Китаю с тем, чтобы провернуть тот же трюк, что и с Советским Союзом: попытаться обанкротить нас, дополнить это санкционным давлением и тотальной демонизацией", – отметил политолог.
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Великобритания
Китай
Россия
США
Продукция
Trident II
Проекты
Trident
Ядерный щит
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