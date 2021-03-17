"Тот же трюк". Политолог о намерении Британии нарастить ядерный арсенал

Власти Великобритании намерены значительно увеличить количество ядерных боеголовок, состоящих на вооружении страны. В эфире радио Sputnik эти планы прокомментировал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
Великобритания планирует увеличить количество ядерных боеголовок в арсенале своих вооруженных сил на 40%, пишет газета The Guardian со ссылкой на комплексный обзор вопросов безопасности и внешней политики Королевства, который публикует правительство страны.
В частности, количество используемых в ракетах Trident II ядерных боеголовок на британских субмаринах будет увеличено с нынешних 180 до 260 единиц. На эти цели планируется выделить около десяти миллиардов фунтов стерлингов.
Как отмечает издание, наращивание ядерного потенциала в королевстве планируется осуществить впервые со времен "холодной войны". По мнению автора статьи, причиной этому послужило сближение России с Китаем.
В эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин прокомментировал эти планы.
Он отметил, что Запад очень хотел бы втянуть Россию и Китай в гонку ядерных вооружений.