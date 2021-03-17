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Интерфакс-АВН

Российские космонавты тратят на техобслуживание МКС четверть рабочего времени

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МКС
МКС.
Источник изображения: © flickr.com, NASA Johnson

Утечка воздуха на МКС не помешала проведению научной программы

Москва. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Российские космонавты прошлой экспедиции на Международной космической станции потратили на техобслуживание российского сегмента около 25% рабочего времени, говорится в статье специалистов Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Гагарина.

"По-прежнему много времени уходит на служебные операции на РС (российском сегменте - ИФ) МКС. Так на техническое обслуживание РС МКС (в том числе ремонтно-восстановительные работы) за время полета экипажем было затрачено 579 часов 20 минут - это 25,3% от общего фактического рабочего времени", - говорится в статье, опубликованной в журнале ЦПК "Пилотируемые полеты в космос".

Большую часть времени экипаж экспедиции МКС-63 потратил на научные эксперименты. В статье отмечается, что, несмотря на большой объем работ по программе космического полета, экипаж в полном объеме выполнил научную программу, "при этом затраты рабочего времени на выполнение научной программы составили 28,6% от общего фактического рабочего времени космонавтов".

Как следует из таблицы, приведенной в статье, предыдущие 10 экспедиций тратили на научные программы от 15 до 36% рабочего времени.

За последнее время на МКС несколько раз выходили из строя системы жизнеобеспечения. В частности, система получения кислорода "Электрон-ВМ" выходила из строя семь раз - 14, 17, 20 и 21 октября, 10 и 12 декабря 2020 года, а также 19 января 2021 года.

Кроме этого, 20 октября на станции случились неполадки с туалетом и подогревателем пищи. Он отключался также 18 февраля 2021 года.

Со своей стороны, исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалев прошлой осенью отверг утверждения об увеличении числа поломок на станции и заявил, что модули МКС способны проработать существенно дольше своего гарантийного срока.

В августе 2020 года во время нахождения Иванишина и Вагнера на станции была обнаружена утечка воздуха. С этого момента экипаж занимался поиском источника утечки. Осенью космонавтам с помощью чайных пакетиков удалось обнаружить трещину в модуле "Звезда". Космонавты заделали ее временными средствами, что позволило снизить скорость утечки воздуха, но полностью устранить ее не удалось.

В феврале на станцию доставили мощный микроскоп, с помощью которого удалось найти вторую трещину. Экипаж покрыл обе трещины несколькими слоями герметика, однако проверка показала, что давление в отсеке продолжает падать.

По словам космонавта Вагнера, одна из возможных причин образования трещины - длительный 20-летний период эксплуатации МКС.

В октябре 2020 года замгендиректор "Энергии" Владимир Соловьев сообщил, что специалисты корпорации прогнозируют "лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС" после 2025 года. По его словам, из-за возросших затрат специалисты считают необходимым "пересмотреть сроки дальнейшего участия в программе и сосредоточиться на реализации программ орбитальных станций".

Совет по Космосу РАН после его доклада рекомендовал пересмотреть сроки программы полета МКС и приступить к разработке новой концепции развития российской пилотируемой космонавтики, "в том числе создания национальной пилотируемой инфраструктуры на околоземной орбите".

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Ранее неоднократно сообщалось о возможном продлении сроков работы станции до 2030 года.

26 ноября прошлого года в "Роскосмосе" сообщили, что в начале 2021 года планируется приступить к консультациям с НАСА и другими партнерами по дальнейшей судьбе станции. 28 декабря вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что судьба МКС будет определена "в первом квартале следующего года".

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Страны
Россия
Компании
NASA
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Персоны
Борисов Юрий
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2020-й год
МКС
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