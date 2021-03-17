ВКС России успешно зачищают Сирию от бандформирований

Базирующаяся в Лондоне неправительственная организация «Сирийская обсерватория прав человека» (SOHR) сообщает о новой серии воздушных бомбардировок сирийской пустыни, где российская авиация последние недели наносит тяжёлые удары по объектам террористической группировки ДАИШ (ИГ – запрещено в РФ).

За последние 24 часа, по данным SOHR, которая традиционно ссылается на свои источники в арабской республике, а также мониторинг соцсетей по отслеживанию безвозвратных потерь в рядах ИГИЛ, российская авиагруппа в САР нанесла около 80 ударов по району Аль-Башри, расположенному на административной границе между провинциями Дейр-эз-Зор и Ракка, возле посёлков Атрайи и Эр-Рахджана в восточной части провинции Хама.

Были также атакованы цели на востоке провинции Хомс — в районах Тадмора (Пальмиры) и Аль-Сухны.

В результате авиаударов за минувшие сутки ликвидировано до 15 игиловцев, уничтожены транспортные средства террористов, разрушены подземные укрытия боевиков-исламистов в указанных районах.