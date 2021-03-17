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Российская газета

Танк с двумя 152-мм пушками разрабатывали в СССР

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Источник изображения: rg.ru

В начале 80-х годов в Советском Союзе рассматривалась возможность создания танка с мощным вооружением - двумя пушками большого калибра. Его предполагаемое изображение появилось в Сети.

Боевая машина, над которой работали в Харьковском конструкторском бюро, называлась Объект 490 "Тополь". Рассматривались три варианта орудий: 125-мм, 130-мм и 152-мм.

Высокая скорострельность обеспечивалась бы двумя изолированными друг от друга автоматами заряжания. При выводе из строя одного из них танк сохранял возможность ведения боевых действий.

На крыше башни монтировалась 23-мм стабилизированная автоматическая пушка, 7,62-мм пулемет, а также приборы наблюдения экипажа из двух человек.

Подвеску предполагалось выполнить гидропневматической, регулируемой. Это, например, позволяло при нахождении в засадах и ведении одновременного огня из двух орудия для придания большей устойчивости опускать на грунт два крайних задних колеса.

Необходимо отметить, что в этом проекте планировалось широкое использование узлов и агрегатов советского основного боевого танка Т-80, в частности газотурбинного двигателя мощностью 1250 л.с. Это обеспечивало бы высокую подвижность на поле боя.

Несмотря на очень оригинальные решения, во многом опережавшие время, конструкторы так и не отважились на изготовление опытных образцов.


Алексей Брусилов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
РС-12М
Т-80
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