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Известия.ru

В Москве пройдет международный фестиваль «Пора в космос»

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Экспонат космического павильона на ВДНХ
Экспонат космического павильона на ВДНХ. Былые успехи впечатляют, но надо добиваться новых.
Источник изображения: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

10-12 апреля 2021 года на территории ВДНХ в Москве состоится международный фестиваль «Пора в космос», который приурочен к празднованию 60-летия полета Юрия Гагарина в космос. Фестиваль проводится Ассоциацией Музеев космонавтики России (АМКОС) в содружестве с компанией «Альтернатива 777» и партнерстве с более 50 российскими и международными организациями. Среди почетных участников и гостей Фестиваля: дважды Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР Владимир Джанибеков, летчик-космонавт, Герой РФ Федор Юрчихин, ветераны-космонавты первых пусков и герои Советского Союза, представители государственных органов управления РФ, известные ученые, исследователи, руководители отраслевых предприятий.

Международный фестиваль «Пора в космос» проходит с 2013 г. при партнерской поддержке Госкорпорации «Роскосмос» и ВДНХ. В 2021 году Фестиваль впервые будет дополнен деловой программой, в рамках которой будут обсуждаться темы, связанные с значением юбилея для всей планеты и космический путь России (в партнерстве с движением «Русский мир»); международный космос и интеграция (в партнерстве с Российской Ассоциацией Международного сотрудничества); взаимодействие государственных корпораций и частного бизнеса по развитию космических программ и увеличения коммерческих пусков; космическое образование и трудоустройство; космический и промышленный туризм, развитие совместных с музеями проектов; экологическая ответственность Человека перед планетой Земля и космосом.

В рамках Фестиваля будут построены международные видеомосты, которые соединят участников из России и представителей из Франции, Сербии, Индии, Армении и других стран в конструктивном диалоге. На международном фестивале «Пора в космос» будет представлена эксклюзивная экспозиция: «Люди, создавшие Космическую отрасль России. История в лицах», которая посвящена инженерам и конструкторам, нашим героям, воевавшим в 1941-1945 гг. и по окончании войны ковавшим космическую славу России.

Впервые будет представлена экспозиция «Изобретения юных поколений для космической и околокосмической отраслей», сделана презентация инноваций, созданных молодыми дарованиями для бионики и космической архитектуры. А также в дни Фестиваля пройдут множество встреч, мастер-классов, интересных лекций, в том числе, всемирно известных Героев России — космонавтов и лучших специалистов авиакосмических и других инженерных отраслей.


Идея Фестиваля — организация семейного праздника, где о космосе говорят просто, доступно и увлекательно, где зажигают искру в душе и наполняют сердце энергией для вступления энтузиастов всех возрастов в ряды любителей авиации и космонавтики.

Задачи Фестиваля: включение нового движения генераторов инноваций, создание лабораторий новых изобретательских идей, консолидация поколений талантливых новаторов в международном и общероссийском космическом сообществе — симбиоз творческих поколений инженеров и техников.

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 12 апреля Международным днем полета человека в космос. Наши совместные действия помогут закрепить эту знаменательную дату в календарях всего мира, вывести нас из туннеля обыденности к многогранному космосу и сердцем разглядеть среди звезд свою мечту.

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Армения
Индия
Россия
Сербия
Франция
Компании
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Роскосмос
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