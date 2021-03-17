«Нептун» передан ВМС

Украина вооружилась первым ракетным комплексом «Нептун». Вчера, 15 марта, пресс-служба Минобороны Украины сообщила о том, что опытный образец РК-360МЦ «Нептун» официально передан ВМС Украины.

«Благодаря совместной работе оборонного ведомства и отечественных предприятий удалось изготовить вооружение нового поколения, которое увеличит сдерживающий потенциал и повысит влияние Украины на море. Наше домашнее задание — замкнуть «Нептун», ракетные и патрульные катера, корветы в единую систему обороны, которая сможет дать отпор противнику с моря», — рассказал министр обороны Украины Андрей Таран.

Передача РК-360МЦ «Нептун» украинским ВМС Источник изображения: mil.gov.ua

РК-360МЦ «Нептун» — противокорабельный ракетный комплекс. Его ракета Р-360 предназначена для поражения боевых кораблей классов крейсер, эсминец, фрегат, корвет, десантных, танкодесантных кораблей и транспортов, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп и десантных отрядов. Также возможно поражение береговых радиоконтрастных целей при активном огневом и радиоэлектронном противодействии со стороны противника.

Разработчиком «Нептуна» является Государственное Киевское конструкторское бюро «Луч». По официальным данным, максимальная дальность поражения цели составляет 300 км. При этом ракета может успешно наводиться как на надводные, так и на наземные объекты.