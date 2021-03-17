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РИА Новости

Генсек НАТО назвал сближение России и Китая вызовом альянсу

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

БРЮССЕЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Подъем Китая и "напористое поведение" России бросает вызов странам НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая с итоговым отчетом за 2020 год.

"Тот факт, что Китай и Россия больше работают вместе, проводят военные учения, — все это вместе определяет вызовы для НАТО в будущем, поэтому так важно, чтобы НАТО продолжала адаптироваться и реагировать на более сложную обстановку в области безопасности", — сказал он.

Столтенберг также выделил среди основных проблем для безопасности членов альянса терроризм, атаки в киберпространстве, изменения климата.

В то же время накануне на заседании комитетов Европарламента по международным отношениям и обороне генсек НАТО отметил, что не видит прямых военных угроз со стороны России и Китая.

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Страны
Китай
Россия
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2020-й год
NATO
Военные учения
Евросоюз
Изменение климата
Кибербезопасность
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