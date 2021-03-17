Defence One (США): как Норвегия привлекает к национальной обороне гражданских

Американский эксперт по защите от агрессии побывала на учениях норвежских вооруженных сил в губернии Финнмарк на границе с Россией. Любопытно, что ее статья появилась в интернет-издании, который публикует аналитические материалы о тенденциях, определяющих будущее национальной безопасности США.

Даже армия США не может быть всегда и везде, поэтому все большее значение приобретает всеобъемлющая оборона

Даже если вы никогда не слышали о губернии Финнмарк, вы все равно наверняка знаете, насколько она важна: эта часть Норвегии граничит с Россией. На этой неделе там проходят учения норвежских вооруженных сил - а участвуют в них не только кадровые военные, но и призывники, и гражданские лица. Учения направлены на защиту местной инфраструктуры и отражают суровую реальность: внести свою лепту в безопасность страны обязан каждый.

"Учения - важный элемент укрепления нашего общего потенциала, но губерния Финнмарк с ее стратегической инфраструктурой особенно важна в рамках страны", - сказал мне командующий норвежской армией генерал-майор Ларс Лервик (Lars Lervik). "Другой аспект - это скорость. Мы работаем в стремительно меняющейся обстановке, когда приходится реагировать оперативно".

Норвежское правительство возрождает военное присутствие в Финнмарке после сворачивания базировавшихся там армейских подразделений в 1990-х и начале 2000-х годов. В губернии расположен целый ряд стратегических объектов - например, авиабаза Банак в городе Лаксэльв, откуда норвежские ВВС проводят поисково-спасательные операции на территории Финнмарка и архипелага Шпицберген и в других частях Арктики. В 2017 году правительство восстановило территориальную оборону района, а в прошлом году норвежская армия восстановила Порсангерский батальон, в котором, как и в большинстве норвежских воинских частей, служат как профессиональные военные, так и призывники.

Поэтому неудивительно, что базе ВВС Банак отводится особая роль в учениях на этой неделе. 19-летнему призывнику Эвену Гордеру (Even Gaarder) она дала возможность отточить свои навыки в минометном взводе. В Норвегии все призывники проходят жесткий отбор. Конкурс выдерживают лишь 15% 19-летних норвежцев. В прошлом призывники нередко становились обузой - некоторые вообще не желали служить, а другие для выполнения поставленных задач явно не годились. Но в современной норвежской системе такого больше нет. "Призывники - наш решающий ресурс и оперативный актив", - сказал Лервик. Гордер готовился к экзамену физически и психологически - и, к своей великой радости, не просто прошел, а отобрался в новый Порсангерский батальон.

На учениях на этой неделе Гордер помогал другим призывникам и военнослужащим обеспечить безопасность авиабазы Банак. "Когда сработала тревога, мы завтракали - так что пришлось поспешить, чтобы собраться", - рассказал он. "Нам сообщили, что противник локализован в Лаксэльве, и приказали захватить Банак, чтобы пресечь заброску войск с воздуха". В другой части Финнмарка призывники и действующие силы под командованием самого генерала Лервика обеспечивали безопасность другой стратегической инфраструктуры.

Учения демонстрируют принципиальную позицию Норвегии по защите обширного региона, куда входит Лаксэльв на побережье Баренцева моря, Киркенес на границе с Россией и множество деревень между ними. Но даже с Порсангерским батальоном норвежские войска не в силах постоянно прикрывать Финнмарк полностью. Корпус морской пехоты США в случае стремительно усугубляющегося кризиса тоже не сильно поможет: его впечатляющий арсенал заранее завезенных вооружений находится в Тронхейме на юге Норвегии, это в 20 часах езды от Лаксэльва.

В таких условиях гражданское население - жизненно важный ресурс. В ходе учений на этой неделе армия сотрудничала с ополченцами - в Норвегии это отдельный род войск - а также с местными властями. "Совместные учения с ополченцами и гражданскими властями невероятно важны", - сообщил мне Лервик. "На учениях мы отработали как раз такие ситуации, когда сотрудничество должно идти быстро и без проволочек - в том числе оповещение гражданских властей и ополчения". В Норвегии все отслужившие срочную службу и выбравшие военную карьеру автоматически входят в ополчение своей губернии. Это обеспечивает вооруженным силам постоянный приток молодых, хорошо подготовленных граждан, которые обучены следить за окружением и которые в случае непредвиденных обстоятельств могут быть, конечно же, призваны в любой момент. А случиться может все, что угодно: от метели до - да! - вражеского вторжения.

Это сегодня серьезнейший вызов национальной безопасности: вооруженные силы ни одной страны, даже могущественных США, не могут быть всегда и везде. Благодаря таким учениям как в Финнмарке вооруженные силы могут научить местных жителей - независимо от того, прошли ли они военную подготовку или нет - как заметить, если что-то идет не так, как действовать в случае серьезного кризиса и как стать ценным ресурсом в сложившейся ситуации. В 1981 году вторгшуюся советскую подводную лодку в шведском инциденте Whisky on the Rocks [игра слов: буквально "виски со льдом", но в этом контексте "подлодка на мели", поскольку проект 613 по классификации НАТО называется Whiskey] первыми заметили не моряки шведских ВМС, а гражданские.

Гордер скоро отслужит свой год. Он сказал, что это тяжелая работа, которая требует больших усилий и постоянного напряжения. Но добавил: "Это потрясающий опыт - иметь такую ответственность и носить оружие, чтобы защищать не только себя, но и других".

Элизабет Бро - приглашенный сотрудник Американского института предпринимательства, специалист по защите от агрессии в "серой зоне". Ранее руководила программой "современное сдерживание" в Королевском объединённом институте оборонных исследований. Обозреватель в журнале Foreign Policy, регулярно пишет о европейской безопасности для таких изданий, как Financial Times, Politico и The Times (Лондон).

Элизабет Бро (Elisabeth Braw)