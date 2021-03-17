Береговая охрана США приняла на вооружение 42-й катер класса "Сентинел"

ЦАМТО, 16 марта. Командование Береговой охраны США объявило о состоявшейся 12 марта на базе "Ки-Уэст" церемонии ввода в состав флота быстроходного патрульного катера (FRC) класса "Сентинел" – (WPC 1142) "Роберт Голдман".

Он является вторым катером класса "Сентинел", предназначенным для Патрульных сил Юго-Западной Азии (PATFORSWA).

(WPC 1142) "Роберт Голдман" компания Bollinger Shipyards передала Береговой охране США 21 декабря 2020 года. Всего в состав Патрульных сил Юго-Западной Азии (формирование Береговой охраны США, размещенное в Манаме, Бахрейн) будут направлены шесть новых катеров класса "Сентинел". Они заменят патрульные катера класса "Айленд", построенные 30 лет назад, и обеспечат поддержку действий Центрального командования ВМС США.

Как сообщал ЦАМТО, начальный контракт стоимостью 88 млн. долл. на проектирование и постройку головного корабля серии FRC (Fast Response Cutter) был заключен по результатам тендера с Bollinger Shipyards в сентябре 2008 года. "Сентинел" предназначены для замены устаревших катеров класса "Айленд". Соглашение содержало опционы на поставку Береговой охране дополнительных катеров серии. На текущий момент Береговая охрана заказала в общей сложности 64 катера. 41 катер уже эксплуатируется: 12 во Флориде, семь в Пуэрто-Рико, четыре в Калифорнии, по три на Гавайях, в Техасе и Нью-Джерси и по два на Аляске, в Северной Каролине и Миссисипи. Два катера прибыли в порт приписки Апра-Харбор (Гуам) в 2020 году и еще один будет поставлен позднее.

Катер класса "Сентинел" разработан на базе проекта "Дамен Стэн Патрол 4708" голландской судостроительной компании Damen Shipyards. Длина катера составляет 46,9 м, водоизмещение – около 200 т, скорость – 28 узлов, дальность плавания – до 2500 морских миль, автономность – 5 суток. Катера предназначены для противодействия незаконной миграции и контрабанде, контроля рыболовства, проведения поисково-спасательных операций, обеспечения безопасности портов и водных путей сообщения.