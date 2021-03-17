Компания Eurockot удалила информацию о первом пуске ракеты "Рокот"

ЦАМТО, 16 марта. Оператор коммерческих пусков российских ракет "Рокот-М" Eurockot Launch Services GmbH после публикации "РИА Новости" убрал со своего сайта ранее обнародованную информацию о сроках первого пуска возрожденной программы "Рокот".

Совместное российско-европейское предприятие 15 марта на своем сайте сообщило, что первый пуск конверсионной ракеты-носителя легкого класса "Рокот", созданной без украинских комплектующих, состоится во второй половине 2022 года и Eurockot Launch Services готова принимать заказы на пусковые услуги.

Теперь на основной странице сайта, там, где раньше висело это сообщение, представлена только информация о компании, отмечает "РИА Новости".

Eurockot – это совместное предприятие Ariane Group и Центра Хруничева (производитель ракеты), базирующееся в Бремене (Германия).

Ранее гендиректор Центра Хруничева (предприятие "Роскосмоса") Алексей Варочко сообщал, что пуски возобновятся в 2022 году.

О возрождении проекта конверсионной ракеты "Рокот-М" стало известно несколько лет назад. Речь идет о преобразовании снимаемых с боевого дежурства баллистических ракет РС-18Б "Стилет" (УР-100Н УТТХ) в космические носители. Проект "Рокот-М" станет продолжением ранее закрытого проекта "Рокот", но с переходом на отечественную систему управления. Ранее ее делало харьковское предприятие "Хартрон". После 2014 года Украина прекратила поставки этой аппаратуры в Россию, что затруднило проведение пусков носителей, и от проекта решили отказаться. Программа "Рокот" была завершена пуском 27 декабря 2019 года. Тогда эта ракета вывела на орбиту спутники связи "Гонец-М". Однако еще до этого стало известно, что Центр Хруничева разрабатывает ракету "Рокот-2" (в последующем стала называться "Рокот-М") с российской системой управления взамен украинской.

Помимо Eurockot, ракеты "Рокот" ранее использовал "Роскосмос" и Минобороны России, отмечает агентство.