Новикомбанк открыл "ОДК-УМПО" кредитную линию на 17 млрд рублей

Москва. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Новикомбанк (опорный банк "Ростеха") заключил соглашение о кредитовании ПАО "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение", сообщила пресс-служба банка.

"В рамках заключенного кредитного соглашения Новикомбанк предоставляет ПАО "ОДК-УМПО" возможность привлечения заемных средств в размере 17 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе банка.

Как сообщалось, ПАО "ОДК-УМПО" участвует в кооперации с другими предприятиями Объединенной двигателестроительной корпорации в работе над двигателем ПД-14 для (МС-21), а также в выпуске компонентов вертолетных двигателей типа ВК-2500.