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Интерфакс-АВН

Новикомбанк открыл "ОДК-УМПО" кредитную линию на 17 млрд рублей

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Логотип ОДК-УМПО
Логотип ПАО "ОДК - УМПО".
Источник изображения: http://airspot.ru/

Москва. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Новикомбанк (опорный банк "Ростеха") заключил соглашение о кредитовании ПАО "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение", сообщила пресс-служба банка.

"В рамках заключенного кредитного соглашения Новикомбанк предоставляет ПАО "ОДК-УМПО" возможность привлечения заемных средств в размере 17 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе банка.

Как сообщалось, ПАО "ОДК-УМПО" участвует в кооперации с другими предприятиями Объединенной двигателестроительной корпорации в работе над двигателем ПД-14 для (МС-21), а также в выпуске компонентов вертолетных двигателей типа ВК-2500.

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
Продукция
ВК-2500
ПД-14
Компании
ОДК УК
УМПО
Проекты
МС-21
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