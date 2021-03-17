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На Украине замахнулись на F-35, но денег нет

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Источник изображения: vpk-news.ru

Воздушные силы Вооруженных сил Украины на первом этапе перевооружения планируют получить новый многофункциональный самолет поколения 4++. Это шведский Gripen (JAS39) и американский F-15.

Об этом заявил командующий ВС ВСУ Сергей Дроздов в ходе презентации народным депутатам стратегии развития Воздушных сил-2035, передает Милитарный, сообщает УНИАН. Затем, по словам Дроздова, Украина рассчитывает получить самолет 5-го поколения.

«В дальнейшем с углублением отношений со странами-партнерами переход на современный самолет 5-го поколения F-35», - отметил он.

Командующий также сообщил, что в течение следующих 10 лет ВС ВСУ будут вынуждены вывести из состава основные образцы боевой техники, сейчас стоящей на вооружении ВСУ.

При этом он подчеркнул, что ресурсов оборонного бюджета Украины будет недостаточно для перевооружения. Поэтому для обновления парка тактической авиации необходимо создать отдельную государственную целевую программу.

Однако, по сообщениям Министерства обороны закупки не планируются ввиду ограниченных финансовых ресурсов даже в среднесрочной перспективе.

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Страны
США
Украина
Швеция
Продукция
F-15
F-35
Gripen NG
Проекты
Истребитель 5 поколения
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