Войти
Известия.ru

Рогозин указал на недооцененность потенциала «Роскосмоса» Штатами

229
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/Александр Рюмин

США недооценили технический потенциал «Роскосмоса» и волю этой госкорпорации к освоению дальнего космоса. Об этом заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в Fcebook, комментируя то, что США не предоставили России равноправное партнерство в создании международной окололунной станции Gateway.

Как он напомнил, корпорации пришлось отказаться от участия в создании Gateway, поскольку NASA не предложило равноправного партнерства. В пример Рогозин привел ситуацию, которая возникла восемь-десять лет назад, когда Вашингтон, по его мнению, недооценил потенциал Москвы восстановить ОПК и перевооружить в кратчайшие сроки армию.

Говоря о станции Gateway, Рогозин напомнил, что «Роскосмос» предлагал NASA различные варианты увеличения роли России в проекте, но «ответа по существу не было».

В итоге Москва заключила с Пекином меморандум о сотрудничестве в создании международной научной лунной станции.

Рогозин не исключил возвращения России в проект Gateway, если ей предложат достойные условия.

Соглашение о совместном создании окололунной станции «Роскосмос» и NASA подписали в 2017 году. Позже гендиректор «Роскосмоса» заявил, что Россия не может позволить себе участвовать в Gateway, так как стране отвели недостаточно большую роль, а сам проект назвал американоцентричным.


В январе представителей России исключили из экспертной группы по обсуждению перспектив Gateway. В середине марта Россия и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в работе по созданию международной исследовательской станции на Луне.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Луна
Похожие новости
03.02.2021
Лунная программа РФ на порядок дешевле американской, но даст науке не менее важные результаты - Рогозин
27.01.2021
Der Standard (Австрия): Россия вновь отказалась от участия в программе «Артемида»
31.12.2020
Космические события года: лунный грунт, жизнь на Венере и возвращение США
30.09.2019
В США призвали не пускать Россию на Луну
20.09.2017
Веселые поминки
13.05.2014
Космический батут для США. Трибьют Дмитрию Рогозину
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.03 06:13
  • 12
Армия Донбасса боеспособна и готова к любому развитию событий
  • 17.03 06:04
  • 88
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 17.03 04:08
  • 2
22 года в НАТО: Польша больше не придаток Москвы (Do Rzeczy, Польша)
  • 17.03 01:51
  • 2
"Самая большая угроза": Великобритания оценила Россию
  • 16.03 22:59
  • 1
«Авангард» революции
  • 16.03 22:52
  • 3
Генерал Назаров: ВСУ могли в 2014 году взять под контроль стратегические объекты в Крыму и планировали силовое вмешательство (NV.ua, Украина)
  • 16.03 19:17
  • 1
НАЗ им. В.П.Чкалова приступил к производству первой партии Су-34МЭ для ВВС Алжира
  • 16.03 17:30
  • 57
Российские военные получили партию новых танков Т-90М
  • 16.03 17:04
  • 36
«Тайфуны» получат самые мощные радары АФАР
  • 16.03 16:24
  • 2
Началась подготовка конгресса «Диверсификация ОПК.Трансформация производственной базы», который пройдет в рамках форума «Армия-2021»
  • 16.03 12:16
  • 0
Британская военная техника оставляет желать лучшего
  • 16.03 11:39
  • 2
Британский генерал: Истребители F-35B разоряют армию королевства
  • 16.03 09:52
  • 1
Росатом займется производством тяговых аккумуляторов для электромобилей
  • 16.03 04:31
  • 1
Пентагон отреагировал на насмешки над беременными в армии США
  • 16.03 04:01
  • 1
Эксперты: Россия и США остаются крупнейшими экспортерами оружия в мире