USS Bonhomme Richard: смерть гиганта

В прошлом году ВМС США лишились одного из десантных кораблей. USS Bonhomme Richard находился на этапе переоборудования в лёгкий авианосец, когда случился пожар, существенно повредивший боевую единицу.

В декабре прошлого года было принято решение о списании корабля, в Минобороны решили, что USS Bonhomme Richard пойдёт на слом. На видео, опубликованном на официальном YouTube-канале ВМС США, показан процесс удаления вышки управления воздушным движением. После этой процедуры несостоявшийся авианосец будет отбуксирован для дальнейшей разборки.

Разборка USS Bonhomme Richard