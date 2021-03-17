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WarSpot

USS Bonhomme Richard: смерть гиганта

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Источник изображения: warspot.ru

В прошлом году ВМС США лишились одного из десантных кораблей. USS Bonhomme Richard находился на этапе переоборудования в лёгкий авианосец, когда случился пожар, существенно повредивший боевую единицу.

В декабре прошлого года было принято решение о списании корабля, в Минобороны решили, что USS Bonhomme Richard пойдёт на слом. На видео, опубликованном на официальном YouTube-канале ВМС США, показан процесс удаления вышки управления воздушным движением. После этой процедуры несостоявшийся авианосец будет отбуксирован для дальнейшей разборки.

Разборка USS Bonhomme Richard

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
Авианосец
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