Без шума и дыма против брони

Несмотря на ограниченные возможности модернизации патронов с отсечкой пороховых газов внутри гильзы, после появления патрона СП-2 на вооружении советских и российских спецслужб оказались ещё три поколения таких боеприпасов.

Малогабаритный и бесшумный

Оружие для первого советского серийного патрона СП-2 с отсечкой пороховых газов внутри гильзы было признано успешным изобретением, но так и осталось мелкосерийным изделием. Другое аналогичное изделие, родившееся в недрах КГБ — пистолет С-4М под патроны ПЗ и ПЗАМ — сделало существенный шаг вперёд, заинтересовав и Главное ракетно-артиллерийское управление (ГРАУ) Министерства обороны СССР. Впрочем, принятые на вооружение армейского спецназа пистолеты выпускались лишь сотнями единиц в год.

Разработка нового бесшумного патрона и оружия велась почти одновременно с аналогичным пистолетом С-4М «Гроза». В начале 60-х годов в климовском Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) под руководством Е.Т. Розанова началась разработка патрона СП-3. Главной задачей, поставленной перед инженерами, стала модернизация СП-2 путём замены специальной пули на штатную. Делалось это для затруднения идентификации оружия в случае его применения. Для этого в патроне было решено использовать штатную автоматную пулю калибра 7,62 мм. Однако инженеры провалили свою главную задачу и не учли, что количество нарезов ствола пистолета отличалось от автоматного (шесть против четырёх).

Патроны СП-3 Источник изображения: kalashnikov.ru

К 1970 году отработка конструкции патрона была практически завершена. Кроме пули отличием СП-3 от СП-2 стал телескопический поддон, использовавшийся для повышения начальной скорости более тяжёлой пули. Пробивное действие пули на 25 метрах увеличилась вдвое, а пуля СП-3 могла пробить две 25-мм сосновые доски. Кучность стрельбы также возросла в два раза. В сравнении с патроном ПЗАМ вес СП-3 снизился в 3,5 раза, а технологичность изготовления и стоимость снизилась в 3-4 раза. При этом сам патрон всё ещё оставался технологически сложным, а телескопический поддон давал прирост скорости пули лишь около 6 м/с. Попытки молодого инженера В.А. Петрова заменить поддон на одноэлементный оказались запоздалыми, но пригодились ему для следующего поколения патронов.

Разработка пистолета для бесшумного патрона велась в конструкторском бюро Тульского оружейного завода (ТОЗ) под руководством Р.Д. Хлынина. Первый вариант предназначался для стрельбы патроном СП-2, но о его судьбе пока ничего не известно. С появлением СП-3 пистолет был доработан для стрельбы новым патроном. Так появился ТОЗ-37М, по конструкции мало чем отличавшийся от «Грозы». Он имеет тот же откидной блок из двух вертикальных стволов, заряжаемых патронами в обойме. Рычаг взведения скрытых курков переместился на спусковую скобу. Стрельба из двух стволов происходит поочерёдно — сначала из нижнего, а затем из верхнего. Предпринимались попытки сконструировать и самозарядный пистолет, однако для надёжной работы автоматики пришлось бы значительно менять параметры конструкции патрона.

Пистолет МСП Источник изображения: kalashnikov.ru

В августе 1972 года малогабаритный специальный пистолет МСП приняли на вооружение советской армии под индексом ГРАУ 6П24. Серийное производство пистолета развернули в Туле на ТОЗ. Патрон начали изготавливать в Климовске на бывшем патронном заводе №711, который в то время назывался штамповочным (КШЗ). Примечательный факт, что процесс производства развернули в специальном цеху в режиме строгой секретности, а на упаковке патронов вместо привычного кода «711» ставился код «62». Гильзы патронов и вовсе не имели никаких опознавательных знаков.

Самозарядный «Вул»

Практически сразу после принятия на вооружение МСП в рамках научно-исследовательских работ (НИР) «Вул» в Климовске принял старт бесшумный патрон нового поколения. На стадии проектирования самозарядный бесшумный пистолет планировался с автоматикой за счёт энергии отдачи при коротком ходе ствола. Однако в разгар работ по изготовлению макетного образца в 1974 году заказчик усложнил техническое задание с требованием пробития бронежилета 6Б1 на дальности 25 м.

Чтобы удовлетворить требования по бронепробиваемости, во время этих НИР в 1975-1977 годах предпринималась попытка сменить пистолетный калибр. Сначала планировался переход с 7,62 мм на 5,45 мм аналогично автоматному калибру. Затем испытывались патроны с пулями калибров 5,2 и 5 мм, которые также уступали патрону СП-3 как по кучности, так и по убойности. Для всех вариантов патронов использовалась одна и та же гильза, дульце которой обжималось под пулю необходимого калибра.

При использовании закалённых или твердосплавных сердечников пули меньшего калибра обеспечивали необходимое пробивное действие, но делали проблематичным обеспечение полуавтоматической стрельбы. Для исправления ситуации в конструкцию патрона пришлось ввести втулку автоматики, которая была расположена у дульца гильзы и имела возможность перемещения примерно на 2 мм при торможении поддона. Такая конструкция патрона оказалась слишком сложной, и заказчик решил пересмотреть требования и отказаться от столь высокой бронепробиваемости.

В итоге конструкторам пришлось снова вернуться к уже проверенному классическому калибру 7,62-мм. На этой стадии опытных работ патрон имел индекс разработчика РГ020, пистолету достался индекс РГ021, а весь комплекс обозначался как РГ040. В 1979 году после завершения НИР в ЦНИИТОЧМАШ начались опытно-конструкторские работы (ОКР) «Вул» по разработке самозарядного бесшумного пистолета с патроном повышенной пробивной способности.

Пистолет ПСС со снятым затвором Источник изображения: DWJ

Патрон СП-3, имея выступающий поддон в стреляной гильзе, для этих целей не годился. Новый патрон СП4 сконструировал тот самый В.А. Петров при помощи технолога Е.С. Корниловой. Пуля СП-4 имела длинную цилиндрическую форму, а миниатюрный поддон после выстрела, запирая пороховые газы, не выступал за края гильзы. Естественно, что в этом случае о маскировке стреляной пули речь не шла. Зато скорость стальной пули достигла 200 м/с, а сам поражающий элемент стал способен пробить 2-мм стальной лист на дистанции 50 м.

Работу над самозарядным пистолетом в ЦНИИТОЧМАШ возглавил Ю.М. Крылов. Ему пришлось решать нетривиальную задачу по работе автоматики пистолета без непосредственного влияния на её элементы пороховых газов, которые не покидали пределы гильзы. Откат свободного затвора происходит после выстрела вместе подвижным патронником, который выполнен раздельно с нарезной частью ствола. Затем патронник расцепляется с затвором и возвращается в исходное положение, пока затвор двигается назад. После скоропостижной кончины Крылова отработку уникальной конструкции пистолета заканчивал молодой инженер В.Н. Левченко. К 1983 году в институте завершилась разработка комплекса РГ040, который удовлетворял всем требованиям, предъявленным к нему.

В 1984 году пистолет самозарядный специальный (ПСС) приняли на вооружение специальные подразделения КГБ СССР, а через год ПСС под индексом 6П28 получили штатные разведчики советской армии. Выпуск ПСС наладили на том же тульском ТОЗ, а сам пистолет практически с заводских конвейеров отправлялся в «горячий» на то время Афганистан. В 1989 году была разработана ночная версия пистолета с коллиматорным прицелом ПК-1Н, которая в комплексе с очками ночного видения типа ПН-14К позволяет вести стрельбу в условиях ограниченной видимости.

Боец спецназа ГРУ с пистолетом ПСС Источник изображения: Журнал «Оружие»

Оружие получилось на редкость удачным. Пользователи бесшумного пистолета единодушно отмечают его с положительной стороны, добавляя, что у такого оружия действительно нет аналогов. Выполняя те же функции, что и штатные бесшумные пистолеты ПБ и АПБ, ПСС гораздо легче, компактнее и всегда готов к бесшумному бою. Патронами СП-4 может стрелять не только ПСС, но и нож разведчика специальный НРС-2 и револьвер Стечкина специальный РСС (ОЦ-38).

В 2006 году тульские инженеры разработали новый, более технологичный патрон для бесшумной и беспламенной стрельбы (ББС) с улучшенными характеристиками, принятый на вооружение под индексом 7Н36. Примерно в то же время в ЦНИИТОЧМАШ сконструировал патрон СП4М с пулей от автоматного патрона калибра 7,62 мм. СП4М предназначался для стрельбы из автоматического оружия. Однако абсолютно бесшумный автомат (или пистолет-пулемёт) так и не вышел из стен института.

Немой «Вестник»

Со второй половины 2000-х годов по заказу ФСБ в ЦНИИТОЧМАШ началась модернизация пистолета ППС в рамках ОКР «Вестник». Заказчик потребовал от разработчиков возможности поражения живой силы, защищённой бронежилетами второго класса, на дальности 25 м. Для этого был разработан патрон СП16 с немного более длинной гильзой значительно большего объёма, что позволило увеличить массу порохового заряда и начальную скорость пули. Для предотвращения выпадения капсюля он расположен внутри гильзы, в донной части которой имеется небольшое отверстие для ударника. Повышение пробивной способности пули достигается за счёт особой головной части с гранями по типу «зубила». Разработчик утверждает, что могущество пули СП16 у цели выше в 2,3 раза выше, чем у пули СП4.

Патроны СП4 и СП16 Источник изображения: topwar.ru

Удачная конструкция пистолета ПСС с подвижным патронником и свободным затвором осталась и у ПСС2. В отличие от ударно-спускового механизма ПСС, скопированного у ПМ, «донором» этого элемента оружия для ПСС2 стал пистолет СР1М. Это хорошо заметно по клавише предохранителя на тыльной стороне пистолетной рукоятки и спусковом крючке. В передней части рамки пистолета появилась планка Пикатинн для крепления дополнительных приборов, таких как подствольный фонарь или лазерный целеуказатель. Разработка 7,62-мм специального пистолета ПСС2 велась В.М. Кабаевым под руководством П.И. Сердюкова при участии М.В. Елисеева.

В 2011 году пистолет ПСС2 приняли на вооружение спецподразделений ФСБ России. Серийное производство как патронов, так и пистолета с 2014 года ведётся в подольском ЦНИИТОМАШ. Столь мощное и уникальное изделие наверняка найдёт достойное место среди диверсионного оружия российского спецназа.

Пистолет ПСС2 Источник изображения: armoury-online.ru

Характеристики пистолетов Наименование МСП ПСС ПСС2 Индекс 6П24 6П28 – Патрон СП-3 СП4 / 7Н36 СП16 Начальная скорость пули, м/с 150 200 300 Длина, мм 115 165 195 Масса с магазином без патронов, кг 0,53 0,7 1,0 Ёмкость магазина, патронов 2 6 6

Источники и литература:

Бушин Ю.В., Симоненко В.Ю. Стрелковые боеприпасы России. Том 1. Пистолетные и револьверные патроны. – М., 2020 В.Н. Дворянинов. Боевые патроны стрелкового оружия. Книга 3. Климовск: Д’Соло – 2015 Техническое описание и инструкция по эксплуатации 7,62-мм малогабаритного специального пистолета МСП. М.: Воениздат, 1975

Руслан Гук