Россия откроет в Белоруссии центр подготовки военных

МОСКВА, 16 марта/ Радио Sputnik. Минобороны Белоруссии сообщило о планах создать с Россией три учебно-боевых центра совместной подготовки кадров для ВВС и войск ПВО.

В сообщении пресс-службы ведомства в Telegram говорится об "организации совместной подготовки экипажей самолетов Су-30СМ, обучение белорусских специалистов работе на современных зенитных ракетных комплексах, состоящих на вооружении Вооруженных сил Российской Федерации, а также совместное выполнение учебно-боевых задач".

Известно, что один центр построят в Гродненской области, два других разместят в России – в Калининградской и Нижегородской областях.

В белорусском военном ведомстве считают, что работа центра "значительно повысить уровень обученности специалистов".

Решение о создании центров было принято 5 марта в ходе переговоров министров обороны двух стран Сергея Шойгу и Виктора Хренина.

Ранее радио Sputnik сообщило, что российские военные прибыли в Белоруссию для участия в учениях.