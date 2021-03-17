Войти
РИА Новости

Россия откроет в Белоруссии центр подготовки военных

282
0
0
Многоцелевой истребитель Су-30СМ
Многоцелевой истребитель Су-30СМ.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

МОСКВА, 16 марта/ Радио Sputnik. Минобороны Белоруссии сообщило о планах создать с Россией три учебно-боевых центра совместной подготовки кадров для ВВС и войск ПВО.

В сообщении пресс-службы ведомства в Telegram говорится об "организации совместной подготовки экипажей самолетов Су-30СМ, обучение белорусских специалистов работе на современных зенитных ракетных комплексах, состоящих на вооружении Вооруженных сил Российской Федерации, а также совместное выполнение учебно-боевых задач".

Известно, что один центр построят в Гродненской области, два других разместят в России – в Калининградской и Нижегородской областях.

В белорусском военном ведомстве считают, что работа центра "значительно повысить уровень обученности специалистов".

Решение о создании центров было принято 5 марта в ходе переговоров министров обороны двух стран Сергея Шойгу и Виктора Хренина.

Ранее радио Sputnik сообщило, что российские военные прибыли в Белоруссию для участия в учениях.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
Су-30
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
Похожие новости
09.03.2021
Россия и Белоруссия создают три совместных центра по подготовке военных, один из них будет на белорусской территории - Минобороны РФ
31.01.2019
Сергей Шойгу ознакомился с производством Су-30СМ на Иркутском авиазаводе
25.12.2017
Бюджет Минобороны РФ на 2018 год составит $46 млрд
25.12.2017
Оружие-2017: какую технику получила армия России
15.06.2017
Конкурс летного мастерства "Авиадартс". Досье
13.02.2017
Для безопасности Беларуси учение «Запад-2017» необходимо
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.03 06:13
  • 12
Армия Донбасса боеспособна и готова к любому развитию событий
  • 17.03 06:04
  • 88
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 17.03 04:08
  • 2
22 года в НАТО: Польша больше не придаток Москвы (Do Rzeczy, Польша)
  • 17.03 01:51
  • 2
"Самая большая угроза": Великобритания оценила Россию
  • 16.03 22:59
  • 1
«Авангард» революции
  • 16.03 22:52
  • 3
Генерал Назаров: ВСУ могли в 2014 году взять под контроль стратегические объекты в Крыму и планировали силовое вмешательство (NV.ua, Украина)
  • 16.03 19:17
  • 1
НАЗ им. В.П.Чкалова приступил к производству первой партии Су-34МЭ для ВВС Алжира
  • 16.03 17:30
  • 57
Российские военные получили партию новых танков Т-90М
  • 16.03 17:04
  • 36
«Тайфуны» получат самые мощные радары АФАР
  • 16.03 16:24
  • 2
Началась подготовка конгресса «Диверсификация ОПК.Трансформация производственной базы», который пройдет в рамках форума «Армия-2021»
  • 16.03 12:16
  • 0
Британская военная техника оставляет желать лучшего
  • 16.03 11:39
  • 2
Британский генерал: Истребители F-35B разоряют армию королевства
  • 16.03 09:52
  • 1
Росатом займется производством тяговых аккумуляторов для электромобилей
  • 16.03 04:31
  • 1
Пентагон отреагировал на насмешки над беременными в армии США
  • 16.03 04:01
  • 1
Эксперты: Россия и США остаются крупнейшими экспортерами оружия в мире