Когда армия США в последний раз действительно выигрывала войну

Хотя у США самая сильная в мире армия, она не выиграла самостоятельно ни одной войны.

Сотни военных баз по всему земному шару подкрепляют желание американцев всех контролировать, но с недавних пор их гегемония стала разрушаться, пишет в Contra Magazin Марко Майер.

И Республиканская, и Демократическая партия полны ястребов, которые хотят ещё куда-нибудь вторгнуться. Смены режимов в Сирии, Иране, Северной Корее, России, Белоруссии, Китае, на Кубе и в Венесуэле до сих пор на повестке дня. В списке есть и другие государства с «нежелательными» правительствами, напоминает Майер. При этом все эти действия направлены не на обеспечение безопасности людей, живущих на Западе, как утверждают политики и мейнстримные СМИ, а на обогащение финансовых олигархов.

Однако возникает вопрос: «Когда накаченная огромным количеством денег американская армия вообще в последний раз действительно выигрывала в войне?». Даже в Первой и Второй мировых войнах США были только одной из стран-победительниц. Основной же вклад в триумф над фашистами внёс Советский Союз.

«Корейская война? Перемирие. Вьетнамская война? Позорный вывод войск. Война в Ираке? Хаос и друзья Ирана у власти. Ливия? Абсолютный хаос. Сирия? Если бы захотела, Россия могла бы один ударом уничтожить американские войска. Афганистан? Прошло 20 лет, потрачены десятки миллиардов долларов, а «Талибан» (запрещено в РФ) контролирует большие территории, чем когда-либо», - констатирует Майер.

При этом ястребы в Белом доме, Пентагоне и конгрессе мечтают о лёгкой войне с такими сильно вооружёнными странами, как Иран и Северная Корея, недоумевает обозреватель. По его мнению, такой конфликт закончится резнёй, в которой погибнет огромное количество американских солдат и солдат их союзников.

«Сколькими авианосцами, военными кораблями, истребителями и бомбардировщиками готовы пожертвовать в Вашингтоне ради такой кампании? И более того: сколько американских солдат должны погибнуть ради интересов миллиардеров с Уолл-стрит?» - вопрошает автор.

«Вездесущий милитаризм» США невозможно не замечать. Американцы гордятся армией и ветеранами. Пропагандисты в политике и СМИ называют солдат «борцами за свободу и демократию», хотя они всего лишь «жертвы воинственной политики с целью обеспечить мировое господство мультинациональным концернам», цитирует Eadaily автора.