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Российский Крым под надежной защитой

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Крыму на полигоне «Опук» начались масштабные командно-штабные учения с десантно-штурмовым и артиллерийским полками.

В военных маневрах задействовано более 2000 военнослужащих, 500 единиц боевой и специальной техники, 7 транспортных Ил-76МД , а также самолеты и вертолеты штурмовой и армейской авиации.

«16 марта на полигоне «Опук» в Республике Крым стартовало командно-штабное учение с гвардейскими десантно-штурмовым Кавказским казачьим полком из Ставрополя и артиллерийским полком из Анапы Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения. Учения пройдут в период с 16 по 19 марта под руководством командира соединения гвардии генерал-майора Андрея Суховецкого», - сообщили в группе информационного обеспечения ВДВ.

В ходе учений парашютно-десантные и артиллерийские подразделения совершат марш на штатной технике из базового района на аэродром взлета «Кировское» в Крыму, где осуществят погрузку боевых машин десанта БМД-2К-АУ в самолеты военно-транспортной авиации для последующего десантирования.

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Страны
Россия
Продукция
БМД-2
Ил-76
Ил-76МД
Проекты
Военные учения
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