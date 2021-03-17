Мать подлодок: в Британии представили свое видение АПЛ "Белгород"

Британское интернет-издание опубликовало изображение трехмерной модели новейшей российской АПЛ "Белгород".

В Великобритании представили свое видение российской АПЛ "Белгород". Изображение: https://t.co/zkdBAMsHOv pic.twitter.com/WXHEizXNSE — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) March 16, 2021

Британский ресурс navylookout.com, специализирующийся на военно-морской тематике, создал компьютерный макет российской АПЛ "Белгород" проекта 09852 - будущего носителя подводного аппарата "Посейдон".

Информация о новейшей подлодке крайне скудна, ее никогда не показывали широкой публике. Видимо, это только подогревало воображение авторов. В описании к изображению говорится, что АПЛ может стать "матерью" (носителем) для глубоководной сверхмалой подводной лодки "Лошарик". Она также может нести другие подводные аппараты. Передняя часть "Белгорода" также приспособлена для запуска "Посейдона".

В стать говорится, что Главное управление глубоководных исследований МО РФ располагает самым большим в мире флотом скрытых пилотируемых подводных аппаратов. Он включает шесть атомных мини-подводных лодок: двух "Палтусов" (730 тонн) трех "Кашалотов" (1580 тонн) и "Лошарика" (2100 тонн). Их поддерживают две большие "материнские" подводные лодки, которые могут незаметно доставлять глубоководные аппараты.

Олег Корякин