Члены ОДКБ обсудили организацию совместных мероприятий в 2021 году

В Объединенном штабе Организации Договора о коллективной безопасности прошли консультации, в которых приняли участие представители оборонных ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и России. Тема - организация совместных мероприятий в 2021 году.

Как известно, в этом году должны пройти сразу несколько масштабных учений под эгидой ОДКБ. Они имеют разную направленность. Поэтому надо было расставить приоритеты.

Обращаясь к участникам мероприятия, начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров отметил, что в 2021 году основные усилия в вопросах совместной оперативной и боевой подготовки будут обращены на Центрально-Азиатский регион.

"Участники консультаций обсудили предложения Генштаба Вооруженных Сил Республики Таджикистан об организации специальных учений "Эшелон-2021" и "Поиск-2021", совместного учения "Взаимодействие-2021", а также информацию представителя командования Центрального военного округа Вооруженных Сил РФ об организации совместного учения "Нерушимое братство-2021", - сообщил по итогам консультаций пресс-секретарь штаба ОДКБ Владислав Щегрикович.

Тимофей Борисов