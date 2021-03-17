Разработчик рассказал о взаимодействии "Грома" с роем беспилотников

Перспективный беспилотный летательный аппарат "Гром" получит функцию взаимодействия с роем разведывательных и ударных дронов "Молния", состоящим из десяти малогабаритных беспилотников. Он также будет в состоянии менять задание для каждого члена группы.

Об этом ТАСС сообщили в компании "Кронштадт", которая и разрабатывает "Гром". Представитель компании пояснил: возвращаемые беспилотники - это разведывательные дроны, ударные - камикадзе.

"Молнии" будут также общаться между собой и с беспилотником-носителем. Они оптимизированы для применения в составе роя и постоянно смогут обмениваться данными. Возможно и изменение задания для каждого члена роя, например, передача функций лидера и взаимозаменяемость. Задание они смогут выполнять группой и без постоянной связи с самолетом-носителем, это позволяет искусственный интеллект.

Как писала уже "РГ", новый беспилотник "Гром" будет действовать вместе с истребителями Су-35 и Су-57. У дрона четыре точки подвески - по две под консолями крыльев и внутри фюзеляжа. Взлетная масса - семь тонн, боевая нагрузка - до двух тонн.

Светлана Цыганкова