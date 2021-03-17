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Российская газета

Новый подземный "ракетный город" сняли на видео в Иране

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Информационное агентство Iran Press опубликовало видео нового "ракетного города" военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В сообщении говорится, что иранские военные получили ракетные комплексы "с новыми оперативными возможностями и функциями".

По данным издания, в "ракетном городе" представлены крылатые ракеты и баллистические ракетные комплексы различной дальности, в том числе с увеличенной мощностью и дальностью полета.

Среди новых возможностей иранского ракетного арсенала приводятся высокоточная стрельба из подводного положения, пассивная оборона и запуск мин на различные дистанции, стрельба по подвижным целям. Кроме того, оборудование "города" позволяет вести радиоэлектронную борьбу.

- Это оборудование было разработано и изготовлено опытными иранскими специалистами из министерства обороны, научно-исследовательскими компаниями, исследовательскими отделами КСИР и военно-морским силами КСИР, - пишет Iran Press.


Яна Шамаева

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Страны
Иран
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