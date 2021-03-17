Войти
Известия.ru

На МКС продолжат поиск утечек воздуха в российском модуле

220
0
0

Космонавты продолжат поиск утечки воздуха на МКС. Уязвимости помогут обнаружить бумажные полоски. Кусочки листков разбросают в модуле «Звезда». С помощью камер GoPro ученые проследят за движением бумаги, сообщает телеканал «Известия». Космонавты считают, что полоски будут лететь к месту утечки. Эксперимент проведут Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков.

Космонавты продолжат поиск утечки воздуха на МКС. Уязвимости помогут обнаружить бумажные полоски. Кусочки листков разбросают в модуле «Звезда». С помощью камер GoPro ученые проследят за движением бумаги, сообщает телеканал «Известия». Космонавты считают, что полоски будут лететь к месту утечки. Эксперимент проведут Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
МКС
Похожие новости
26.08.2019
"Союз-2.1а" совершит первый полет с экипажем в марте 2020 года
05.03.2019
Космический мусор: вокруг Земли летают тысячи опасных объектов
16.11.2017
Роскосмос в ближайший год начнет обсуждение совместных с ОАЭ программ
19.01.2017
NASA планирует увеличить экипаж на МКС с трех до четырех человек
10.12.2014
Горизонты землян ограничены Марсом
10.11.2009
РКК «Энергия» назвала план запусков космических кораблей к МКС на 2010 год
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.03 06:13
  • 12
Армия Донбасса боеспособна и готова к любому развитию событий
  • 17.03 06:04
  • 88
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 17.03 04:08
  • 2
22 года в НАТО: Польша больше не придаток Москвы (Do Rzeczy, Польша)
  • 17.03 01:51
  • 2
"Самая большая угроза": Великобритания оценила Россию
  • 16.03 22:59
  • 1
«Авангард» революции
  • 16.03 22:52
  • 3
Генерал Назаров: ВСУ могли в 2014 году взять под контроль стратегические объекты в Крыму и планировали силовое вмешательство (NV.ua, Украина)
  • 16.03 19:17
  • 1
НАЗ им. В.П.Чкалова приступил к производству первой партии Су-34МЭ для ВВС Алжира
  • 16.03 17:30
  • 57
Российские военные получили партию новых танков Т-90М
  • 16.03 17:04
  • 36
«Тайфуны» получат самые мощные радары АФАР
  • 16.03 16:24
  • 2
Началась подготовка конгресса «Диверсификация ОПК.Трансформация производственной базы», который пройдет в рамках форума «Армия-2021»
  • 16.03 12:16
  • 0
Британская военная техника оставляет желать лучшего
  • 16.03 11:39
  • 2
Британский генерал: Истребители F-35B разоряют армию королевства
  • 16.03 09:52
  • 1
Росатом займется производством тяговых аккумуляторов для электромобилей
  • 16.03 04:31
  • 1
Пентагон отреагировал на насмешки над беременными в армии США
  • 16.03 04:01
  • 1
Эксперты: Россия и США остаются крупнейшими экспортерами оружия в мире