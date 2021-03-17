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В Вестнике Военного инновационного технополиса "ЭРА" будут публиковаться достижения ведущих ученых страны

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Курчатовский институт
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт».
Источник изображения: МИА МИР

ЦАМТО, 16 марта. Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт" организовано издание межведомственного междисциплинарного рецензируемого научно-технического журнала "Вестник Военного инновационного технополиса "ЭРА".

В сборнике будут публиковаться материалы по тематике 16 научных направлений деятельности технополиса таких, как технологии искусственного интеллекта, сквозные цифровые технологии, робототехника и др.

Материалы будут включать результаты фундаментальных и прикладных научных исследований, их апробации и испытаний, сведения о новых технологиях и технологических решениях, а также будут содержать подробную информацию о внедрении полученных технологий в производство и их трансфере в гражданскую сферу.

По словам заместителя начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны России полковника Дмитрия Теребова, публикация журнала будет способствовать широкому освещению результатов прорывных разработок и достижений технополиса, а также сплотит научное сообщество, представителей гражданского и военного секторов в целях развития научного, научно-технологического, промышленного потенциала страны и укрепления ее обороноспособности.

Главный редактор журнала – президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. В состав редакционной коллегии издания вошли представители органов военного управления, научно-исследовательских организаций, ведущих учебных заведений России.

Научно-технический журнал будет издаваться ежеквартально в открытом и закрытом формате.

Стать авторами публикаций в журнале приглашаются ведущие ученые, сотрудники научных организаций и высших учебных заведений страны, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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