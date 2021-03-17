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Интерфакс-АВН

Новосибирская продукция холдинга "Швабе" будет выпускаться под знаком "Умная оптика"

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Холдинг Швабе
Холдинг Швабе.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"

Москва. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Новосибирский приборостроительный завод (НПЗ) получил право выпускать прицельную и наблюдательную технику под новым товарным знаком - "Умная оптика", сообщает пресс-служба холдинга "Швабе", в состав которого входит предприятие.

"Право называть продукцию "Умной оптикой" подтверждено государственным свидетельством Федерального института промышленной собственности". - сказано в сообщении, распространенном во вторник.

По информации пресс-службы, в 2021 году данным товарным знаком Новосибирский приборостроительный завод будет отмечать тепловизионные изделия с интеллектуальной составляющей - это приборы для прицеливания и наблюдения, оснащенные баллистическим калькулятором, а также функциями сложения каналов и обработки сигнала.

"Товарный знак "Умная оптика" может быть применен к разработкам в области инновационной оптико-электронной и лазерной техники, тепловизионных, оптических, оптико-электронных и лазерных технологий, оптических материалов, а также иной высокотехнологичной продукции гражданского и специального назначения", - отмечается в сообщении.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
НПЗ
Швабе ОАО
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