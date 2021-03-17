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Военно-промышленный курьер

МКР «Советск» и «Мытищи» нанесли удары крылатыми ракетами

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Источник изображения: vpk-news.ru

Малые ракетные корабли Балтийского флота провели большие стрельбы по воздушным, морским и береговым целям.

В рамках учений экипажи двух МКР сначала отражали нападение летательных аппаратов условного противника, которые атаковали с различных высот и направлений.

Для обеспечения стрельб были задействованы специальные световые мишени. Огонь по ним велся из корабельных комплексов АК-176МА и АК-630М.

Затем «Советск» и «Мытищи» отработали задачи по расстрелу плавающих мин – с использованием 30-миллиметровых артиллерийских комплексов, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

А под занавес учений специалисты ракетно-артиллерийских боевых частей нанесли удары крылатыми ракетами по морским и береговым целям, выполнив электронные пуски.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

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Продукция
АК-176
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