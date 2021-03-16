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Автокондиционеры: принцип работы и разновидности устройств

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Автомобильные кондиционеры предназначаются для снижения температуры в салоне транспортного средства. Изделия отличаются довольно сложной конструкцией. Однако современные модели могут похвастаться простой и быстрой установкой. Благодаря этому их монтируют даже в автомобили, относящиеся к бюджетному сегменту. Но не все машины имеют встроенную систему для контроля за температурой воздуха. В этом случае в них можно установить автономные кондиционеры.

Устройство автокондиционера

Принцип работы кондиционирующего устройства довольно прост. Оно функционирует так же, как и бытовой холодильник. Агрегат имеет внутри систему трубок, по которым движется хладагент. Изменение его агрегатного состояния приводит к сильной отдаче тепла или охлаждению окружающего воздуха. Основное отличие автомобильного кондиционера от холодильника заключается только в размерах. Оборудование, предназначенное для установки в транспорте, обладает значительно меньшими габаритами. Сегодня автономные автокондиционеры можно приобрести на сайте компании avtosputnik-spb.ru. Фирма поставляет надежное и качественное оборудование от разных производителей.


Разновидности автономных кондиционеров

Для контроля температуры в салоне транспортного средства часто используют мобильные разновидности кондиционеров. Они представляют собой небольшое устройство, заключенное в пластиковый блок. Подобные модели работают от прикуривателя. Они не обладают большой мощностью.

Обеспечить более качественное охлаждение способны переносные кондиционирующие устройства, оснащенные испарителем. В них роль хладагента выполняет вода. За счет ее испарения и встроенного вентилятора происходит охлаждение воздуха в салоне. Изделия такого типа отличаются мобильностью и потреблением небольшого количества энергии. Устройства функционируют даже при выключенном двигателе.

Самыми мощными считаются компрессионные кондиционеры. По своим показателям они легко могут соперничать даже с климат-контролем. Такие аппараты обычно монтируются в крышу салона. Их питание происходит не от двигателя, а от бортовой сети автомобиля. К преимуществам таких устройств можно отнести следующее:

  • высокая эффективность работы;
  • простая установка;
  • быстрое охлаждение воздуха в салоне даже в жару;
  • легкость обслуживания;
  • низкие затраты на эксплуатацию.

Компрессионными кондиционерами часто оснащаются грузовые автомобили, спецтехника и прочие большегрузные разновидности транспорта. Установить их в обычной легковой машине проблематично – агрегаты отличаются высоким энергопотреблением.

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