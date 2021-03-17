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ЦАМТО

Fincantieri спустила на воду третий многоцелевой патрульный корабль PPA для ВМС Италии

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Источник изображения: Фото: edrmagazine.eu

ЦАМТО, 16 марта. Судостроительная компания Fincantieri сообщила о состоявшейся 13 марта на предприятии в Рива-Тригосо (Генуя) церемонии спуска на воду многоцелевого патрульного корабля прибрежной зоны (PPA) – "Раймондо Монтекукколи".

В соответствии с требованиями правительства, из-за пандемии COVID-19 церемония прошла в ограниченном формате.

"Раймондо Монтекукколи" является третьим из семи заказанных на текущий момент патрульных кораблей PPA. Как планируется, он будет поставлен заказчику в 2023 году.

Как сообщал ЦАМТО, строительство кораблей PPA осуществляется Fincantieri в рамках реализуемой с начала 2015 года программы восстановления ВМС Италии, общая стоимость которой оценивается в 5,4 млрд. евро (5,8 млрд. долл.).

Контракты на постройку одного корабля обеспечения LSS и 6 патрульных кораблей PPA (с опционом еще на четыре) в мае 2015 года были подписаны от имени ВМС Италии европейской Организацией по сотрудничеству в области вооружений (OCCAR – Organisation Conjointe de Cooperation en Matiere d'Armement) с консорциумом RTI (Raggruppamento Temporaneo di Impresa), сформированным Fincantieri и подразделением Selex ES компании Finmeccanica. В ноябре 2015 года OCCAR заключила с RTI контракт на поставку седьмого корабля PPA, реализовав первый опцион к базовому соглашению.

Спуск на воду головного корабля PPA, P430 "Паоло Таон ди Ревель" (Paolo Thaon di Revel), состоялся в июне 2019 года. Его поставка ВМС Италии запланирована на 2021 год. Спуск на воду второго корабля серии, "Франческо Морозини", состоялся 22 мая 2020 года. Как планируется, он будет принят на вооружение в 2022 году. Предполагается, что по одному кораблю PPA будут передаваться ВМС Италии ежегодно в период 2023-2026 гг., за исключением 2024 года, когда будут поставлены два корабля.

Основной особенностью кораблей PPA является высокий уровень инноваций, что позволит эффективно применять их в различных условиях. Корабли могут использоваться как в ходе боевых действий, эскорта, так и для выполнения функций в интересах гражданской обороны, проведения поисково-спасательных операций, поддержки операций по оказанию помощи населению, пострадавшему от стихийных бедствий.

Как планируется, первые 7 кораблей PPA будут выполнены в трех различных конфигурациях, водоизмещение которых будет варьироваться от 5830 до 6270 т.

Длина корабля PPA составит 132,5 м. Он будет оснащен силовой установкой типа CODAG, включающей два дизельных двигателя MTU 20V800 M91L мощностью по 10 MW и ГТД LM2500+G4 производства Avio Aero/GE Marine Solutions, и сможет развивать максимальную скорость хода более 31 узла, экипаж – 171 человек. На борту будет размещаться 11-м скоростная шлюпка RHIB (Rigid Hull Inflatable Boat).

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  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Продукция
LM2500
Компании
Fincantieri
Leonardo
OCCAR
Проекты
2020-й год
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