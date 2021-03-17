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Интерфакс-АВН

Сеул призывает Пхеньян к диалогу и полному выполнению межкорейского военного соглашения

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Парад в Пхеньяне
Парад в Пхеньяне.
Источник изображения: Олег Кирьянов/ РГ

Гонконг. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны Южной Кореи призвало КНДР отреагировать на предложение Сеула о диалоге и продолжить соблюдать межкорейское военное соглашение.

"Северной Корее следует занять гибкую позицию, например, ответить на наше предложение о диалоге для установления постоянного и прочного мира на Корейском полуострове", - цитирует информагенство "Ренхап" представителя Минобороны РК Пу Сон Чана.

Он отметил, что военное соглашение между двумя Кореями "сыграло значительную роль в поддержании мира и стабильности на полуострове".

"Военная напряженность также была ослаблена благодаря этому соглашению", - добавил представитель министерства обороны.

В соответствии с межкорейским военным соглашением, подписанным 19 сентября 2018 года, Сеул и Пхеньян договорились прекратить все враждебные действия друг против друга и установить буферные зоны вдоль своих воздушных, сухопутных и морских границ для снижения напряженности и предотвращения случайных столкновений.

Ранее сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Е Чжон заявила, что в связи с проводимыми совместными военными учения Южной Кореи и США будет поднят вопрос об упразднении Комитета по делам мирного объединения Родины, а также пригрозила отказом КНДР от военного мирного соглашения с Сеулом.

"Мы будем следить за отношением и поведением Южной Кореи в будущем, и если оно станет более провокационным, мы могли бы принять чрезвычайные меры, такие как смелый отказ от межкорейского военного соглашения", - подчеркнула Ким Е Чжон.

Южная Корея и США начали свои весенние совместные военные учения в начале прошлой недели с участием "минимального уровня войск", учитывая ситуацию с коронавирусом. Учения продлятся до четверга.

Север давно требовал прекращения совместных военных учений между союзниками, осуждая их как репетицию вторжения.

Межкорейские отношения остаются в тупике с тех пор, как саммит между США и Северной Кореей в начале 2019 года сорвался без соглашения о денуклеаризации КНДР.

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Ким Чен Ын
Проекты
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