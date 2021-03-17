Войти
ТАСС

Поставку испанских приборов для космического телескопа "Спектр-УФ" отложили до конца года

268
0
0
Спутник "Спектр-УФ"
Космический телескоп "Спектр-УФ".
Источник изображения: НПО имени Лавочкина

Поскольку испанские разработчики идут со значительным опережением графика работ по проекту в целом, этот перенос никак не скажется на задержке работ по проекту, отметили в Институте астрономии РАН

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Поставка испанских приборов для космической обсерватории "Спектр-УФ", которая откладывалась с лета 2020 года, перенесена на конец 2021 года из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора по научной работе Института астрономии РАН (ИНАСАН, головная научная организация в проекте) Михаил Сачков.

"Срок поставки летных образцов приемников излучения для дальнего ультрафиолета блока камер поля (предназначены для построения высококачественных изображений в ультрафиолетовом и оптическом участках спектра - прим. ТАСС) отложен до конца года", - отметил Сачков, уточнив, что задержка связана с пандемией коронавируса.

Замдиректора по научной работе ИНАСАН добавил, что "поскольку испанские разработчики идут со значительным опережением графика работ по проекту в целом, этот перенос никак не скажется на задержке работ по проекту".

Изначально поставка летных образцов приемников излучения для дальнего ультрафиолета блока камер поля была запланирована на лето 2020 года. Приборы должна поставить испанская компания SENER. Они потребуются для комплектации в 2022 году.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что запуск обсерватории "Спектр-УФ" запланирован на 23 октября 2025 года. Такое решение было принято после пересмотра федеральной космической программы. В пресс-службе Роскосмоса подтвердили ТАСС, что запуск обсерватории "Спектр-УФ" запланирован на 2025 год.

Космическая обсерватория "Спектр-УФ" - международный проект, направленный на исследование Вселенной в ультрафиолетовом участке электромагнитного спектра, который недоступен для наблюдений с Земли. Проект входит в федеральную космическую программу 2016-2025 годов, основным партнером выступает Испания.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
2020-й год
ОБСЕ
Похожие новости
23.11.2020
Полет нормальный: почему стали возможны космические успехи Европы
05.05.2020
Космическая обсерватория "Спектр-РГ" осмотрела три четверти неба
04.11.2019
Испания передаст РФ предназначенные для обсерватории "Спектр-УФ" приборы в 2020 году
08.02.2017
Ученые предлагают продлить жизнь российской обсерватории "Спектр-Р" минимум до 2020 года
14.11.2013
Настоящее и будущее российской Ракетно-космической отрасли
25.02.2013
С "Апофисом" в одиночку не справиться
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.03 06:13
  • 12
Армия Донбасса боеспособна и готова к любому развитию событий
  • 17.03 06:04
  • 88
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 17.03 04:08
  • 2
22 года в НАТО: Польша больше не придаток Москвы (Do Rzeczy, Польша)
  • 17.03 01:51
  • 2
"Самая большая угроза": Великобритания оценила Россию
  • 16.03 22:59
  • 1
«Авангард» революции
  • 16.03 22:52
  • 3
Генерал Назаров: ВСУ могли в 2014 году взять под контроль стратегические объекты в Крыму и планировали силовое вмешательство (NV.ua, Украина)
  • 16.03 19:17
  • 1
НАЗ им. В.П.Чкалова приступил к производству первой партии Су-34МЭ для ВВС Алжира
  • 16.03 17:30
  • 57
Российские военные получили партию новых танков Т-90М
  • 16.03 17:04
  • 36
«Тайфуны» получат самые мощные радары АФАР
  • 16.03 16:24
  • 2
Началась подготовка конгресса «Диверсификация ОПК.Трансформация производственной базы», который пройдет в рамках форума «Армия-2021»
  • 16.03 12:16
  • 0
Британская военная техника оставляет желать лучшего
  • 16.03 11:39
  • 2
Британский генерал: Истребители F-35B разоряют армию королевства
  • 16.03 09:52
  • 1
Росатом займется производством тяговых аккумуляторов для электромобилей
  • 16.03 04:31
  • 1
Пентагон отреагировал на насмешки над беременными в армии США
  • 16.03 04:01
  • 1
Эксперты: Россия и США остаются крупнейшими экспортерами оружия в мире