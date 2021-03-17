Крупномасштабные военные учения стартуют в Армении

Аналогичные маневры проводит Азербайджан

Ереван. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Вооруженные силы Армении с 16 по 20 марта проведут тактические и тактико-профессиональные учения, сообщает пресс-служба Минобороны республики.

"В соответствии с планом первого полугодия 2021 года, 16-20 марта по всем операционным направлениям ВС Армении будут проведены тактические и тактико-профессиональные учения с привлечением общевойсковых сил, подразделений спецвойск. Цель учений - проверка боеготовности войск, управления оперативного звена, взаимодействия, проведение тренировок по управлению огнем", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в учениях примут участие 7500 военнослужащих, привлечены около 200 ракетных, реактивно-артиллерийских, артиллерийских средств, более 150 противотанковых средств, около 100 единиц бронетехники, более 90 средств ПВО, а также авиация.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Азербайджана 15-18 марта проводят оперативно-тактические учения с привлечением видов войск.

"К учениям, которые пройдут под руководством министра обороны, будут привлечены до 10 тыс. личного состава военнослужащих, около 100 единиц танков и другой бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц военной авиации, а также беспилотные летательные аппараты различного назначения", - говорилось в сообщении министерства обороны республики.

В учениях, которые проходят в горно-лесистой местности со сложным рельефом, основное внимание с учетом боевого опыта, обретенного во время прошлогодней Карабахской войны, будет уделяться управлению войсками, приведению их к состоянию боевой готовности и перегруппировке, в том числе совершенствованию боевой слаженности и взаимодействия между общевойсковыми объединениями, ракетными и артиллерийскими войсками, авиацией и силами специального назначения.