Войти
Интерфакс-АВН

Крупномасштабные военные учения стартуют в Армении

239
0
0
Сосредоточение бронетехники ВС Армении
Сосредоточение бронетехники ВС Армении.
Источник изображения: invoen.ru

Аналогичные маневры проводит Азербайджан

Ереван. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Вооруженные силы Армении с 16 по 20 марта проведут тактические и тактико-профессиональные учения, сообщает пресс-служба Минобороны республики.

"В соответствии с планом первого полугодия 2021 года, 16-20 марта по всем операционным направлениям ВС Армении будут проведены тактические и тактико-профессиональные учения с привлечением общевойсковых сил, подразделений спецвойск. Цель учений - проверка боеготовности войск, управления оперативного звена, взаимодействия, проведение тренировок по управлению огнем", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в учениях примут участие 7500 военнослужащих, привлечены около 200 ракетных, реактивно-артиллерийских, артиллерийских средств, более 150 противотанковых средств, около 100 единиц бронетехники, более 90 средств ПВО, а также авиация.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Азербайджана 15-18 марта проводят оперативно-тактические учения с привлечением видов войск.

"К учениям, которые пройдут под руководством министра обороны, будут привлечены до 10 тыс. личного состава военнослужащих, около 100 единиц танков и другой бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц военной авиации, а также беспилотные летательные аппараты различного назначения", - говорилось в сообщении министерства обороны республики.

В учениях, которые проходят в горно-лесистой местности со сложным рельефом, основное внимание с учетом боевого опыта, обретенного во время прошлогодней Карабахской войны, будет уделяться управлению войсками, приведению их к состоянию боевой готовности и перегруппировке, в том числе совершенствованию боевой слаженности и взаимодействия между общевойсковыми объединениями, ракетными и артиллерийскими войсками, авиацией и силами специального назначения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Проекты
Военные учения
Похожие новости
11.04.2016
Белые пятна воздушно-космической обороны СНГ
02.12.2013
Безопасность СНГ – это безопасность России
26.06.2013
У Армении имеются необходимые силы для противостояния внешним угрозам ("Zhamanak", Армения)
18.03.2013
Британские эксперты сравнили армии Армении и Азербайджана
19.07.2012
«ОДКБ как военного союза не существует»
05.08.2011
Почему США не продают вооружения Азербайджану?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.03 06:13
  • 12
Армия Донбасса боеспособна и готова к любому развитию событий
  • 17.03 06:04
  • 88
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 17.03 04:08
  • 2
22 года в НАТО: Польша больше не придаток Москвы (Do Rzeczy, Польша)
  • 17.03 01:51
  • 2
"Самая большая угроза": Великобритания оценила Россию
  • 16.03 22:59
  • 1
«Авангард» революции
  • 16.03 22:52
  • 3
Генерал Назаров: ВСУ могли в 2014 году взять под контроль стратегические объекты в Крыму и планировали силовое вмешательство (NV.ua, Украина)
  • 16.03 19:17
  • 1
НАЗ им. В.П.Чкалова приступил к производству первой партии Су-34МЭ для ВВС Алжира
  • 16.03 17:30
  • 57
Российские военные получили партию новых танков Т-90М
  • 16.03 17:04
  • 36
«Тайфуны» получат самые мощные радары АФАР
  • 16.03 16:24
  • 2
Началась подготовка конгресса «Диверсификация ОПК.Трансформация производственной базы», который пройдет в рамках форума «Армия-2021»
  • 16.03 12:16
  • 0
Британская военная техника оставляет желать лучшего
  • 16.03 11:39
  • 2
Британский генерал: Истребители F-35B разоряют армию королевства
  • 16.03 09:52
  • 1
Росатом займется производством тяговых аккумуляторов для электромобилей
  • 16.03 04:31
  • 1
Пентагон отреагировал на насмешки над беременными в армии США
  • 16.03 04:01
  • 1
Эксперты: Россия и США остаются крупнейшими экспортерами оружия в мире