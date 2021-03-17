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Известия.ru

Байден выдвинул Дженкинс на пост замгоссекретаря по контролю над вооружениями

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Президент США Джо Байден официально выдвинул кандидатуру Бонни Дженкинс на пост заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 15 марта на сайте Белого дома.

Дженкинс возглавляет организацию «Цветные женщины за продвижение мира, безопасности и трансформацию подхода к конфликтам», а в администрации президента Барака Обамы она занимала должность координатора программ по снижению угроз в Бюро по международной безопасности.

О намерении выдвинуть кандидатуру Дженкинс на эту должность сообщалось 16 января.

В тот же день стало известно о выдвижении Виктории Нуланд на пост замгоссекретаря США по политическим вопросам. Об официальном выдвижении ее кандидатуры стало известно 13 февраля.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Персоны
Барак Обама
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