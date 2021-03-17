Кому нужен пожар в Новороссии

Кто бы ни победил в назревающей украинско-донбасской войне, в выигрыше останется Запад

Напряженность вокруг мятежного Донбасса нарастает с каждым днем. ДНР и ЛНР сообщают об идущих к линии разграничения танковых эшелонах, замеченных в Мариуполе и Днепре. Есть и много других «звоночков» о том, что ситуация в любой момент может перейти в горячую фазу. И поэтому стоит разобраться, кому нужно, чтобы Донбасс вернулся в список главных мировых новостей?

Надо понимать, что это не реализация лозунгов Зеленского – в развязывании нового полномасштабного вооруженного конфликта на юго-востоке Украины заинтересованы крупнейшие геополитические игроки, которые за счет этого предполагают решить собственные внутренние проблемы. При этом их устраивает любой исход вооруженного противостояния – как победа киевских властей, так и их поражение.

Усилилась интенсивность обстрелов территорий республик со стороны позиций украинских войск. Президент Украины и представители украинского истеблишмента заговорили о готовности Украины окончательно решить вопрос Донецка и Луганска. Одновременно пошли разговоры и возможности возврата в состав Украины российского Крыма. Выдвигаются самые разные проекты таких действий, но все они сводятся к решению существующих противоречий вооруженным путем. На этом фоне президент Украины г-н Зеленский делает шаги, направленные на создание правовой базы силового, репрессивного подавления не только оппозиции, а даже простого инакомыслия. Он идет на откровенно антиконституционные и противозаконные меры по конфискации личного имущества и активов лидеров и отдельных представителей оппозиции, одновременного закрытия нескольких каналов украинского телевидения. Ужесточаются меры против использования русского языка на территории Украины. В целом все это сильно напоминает действия Гитлера в первый год-два пребывания на вершине власти в Германии. Правда, как показывает история, то, что первый раз становится великой трагедией, во второй превращается в фарс. Похоже именно такая ситуация имеет место в современной Украине.

“ Понятно, что после окончания учений украинская власть не будет возражать, чтобы принимавший в них участие контингент европейских войск задержался в стране и оказал посильную помощь ”

Но не остаются в долгу и непризнанные республики юго-востока Украины. Несколько дней назад руководство ДНР санкционировало своей Народной милиции отвечать на обстрелы со стороны украинских войск. Более того, было сказано о возможности нанесения превентивных ударов. То есть если даже еще не было обстрелов со стороны ВСУ, но есть явные признаки подготовки таковых, то можно открывать огонь на поражение, чтобы предотвратить возможный удар со стороны украинских военных. Ничего подобного на протяжении последних лет не наблюдалось. Но вот уже несколько дней назад в ответ на обстрел территории ДНР огневая точка, которая вела огонь, по сообщению представителей Народной милиции ДНР, была уничтожена ответным огнем. При этом, по данным ДНР, огонь со стороны ВСУ велся по площадям, потери выразились в одном раненом бойце Народной милиции, а в ответ – уничтожение огневой точки с соответствующими ожидаемыми жертвами. Складывается впечатление, что и со стороны непризнанных республик не особо опасаются нового витка военной напряженности в регионе.

Подливают масла в огонь и европейцы. Великобритания направила на Украину свой ограниченный контингент войск специального назначения для участия в совместных с ВСУ учениях. Понятно, что после их окончания никто из представителей украинских властей не будет возражать, чтобы задержались в стране и в случае обострения ситуации на юго-востоке оказали «посильную помощь» в ее разрешении в пользу Украины. Такую помощь они оказать скорее всего будут готовы, однако, вероятно, без участия в активных боевых действиях, ограничившись консультациями и обучением бойцов украинского спецназа.

Заинтересована, похоже, в военном варианте развития ситуации на юго-востоке Украины и Турция. Об этом можно судить по резкому усилению турецкой дипломатии на украинском направлении и заявлениях о готовности оказать Украине определенную военную помощь, в частности в виде поставок пресловутых БЛА «Байрактар». Считается, что эти беспилотники очень хорошо показали себя в ходе вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Правда, похоже, в их успех куда больший вклад внесла пропаганда, нежели реальная эффективность. Ведь уже по истечении пары недель сообщения и видео о «неотразимых» ударах этих БЛА исчезли из мировых СМИ. Это и понятно, ведь к этому времени большая часть этих БЛА была просто уничтожена противником. Но турецкое руководство, похоже, уже видит перспективу повторить свой успех в Нагорном Карабахе. Ведь главной выигравшей стороной в том конфликте стала именно Турция, получившая великолепный геостратегический плацдарм для экспансии в Центральную Азию и на Кавказ в лице Азербайджана, который, похоже, не против разместить на своей территории турецкую военную базу. Почему бы подобное не повторить и на Украине?

Новая администрация США пока явно не демонстрирует активность на украинском направлении. Но это пока – у нее много своих внутренних проблем. Ведь к власти в Америке пришли именно те, кто очень активно раздувал майданный пожар на Украине. А лично американский президент имеет там через своего сына еще и серьезный экономический интерес. Кроме того, он сильно заинтересован, чтобы его «украинское досье» осталось закрытым.

Окончание следует.

Константин Сивков, заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 9 (872) за 16 марта 2021 года