Дроны штурмуют небеса

В мире прогнозируется взрывной рост рынка гражданских беспилотных авиационных систем

До недавнего времени представления об использовании БЛА были тесно связаны с военными разработками или летающими игрушками. И при этом практически не рассматривался коммерческий вариант применения этих технологий. Такое общественное восприятие дронов в определенной степени ограничивало рыночный потенциал.

Но изменения в воздушном законодательстве государств, серьезные глобальные инвестиции, перспективы использования БЛА в ряде ведущих отраслей делают рынок беспилотников весьма привлекательным для производителей, поставщиков компонентов, услуг и решений, операторов и других специалистов, связанных с отраслью.

При преодолении ряда технических и административных барьеров, ограничивающих сейчас использование дронов, аналитики прогнозируют взрывной рост глобального рынка беспилотных авиационных систем (БАС).

2,5 миллиона к 2025 году

По оценкам профессионалов отрасли, аналитиков ассоциации «Аэронет», потенциал емкости рынка оценивается до 2,5 миллиона устройств к 2025 году или три процента от глобального рынка. Над территорией России к этому времени в воздухе будет около 100 тысяч беспилотных аппаратов. На нашу долю может достаться кусок пирога стоимостью 35–40 миллиардов долларов.

“ Сегодня наиболее динамично развивающаяся отрасль авиации в мире – это производство и использование беспилотных летательных аппаратов ”

Аналитики Федерального управления гражданской авиации США (FAA) прогнозируют утроение рынка БЛА уже к 2023 году. Тему коммерческого массового использования беспилотных систем успешно развивают такие гиганты, как Amazon, Google, Walmart, и ряд других компаний.

Стоимость дронов постоянно и неуклонно снижается за счет удешевления компонентной базы. Потребительские БЛА функционально неуклонно приближаются к беспилотникам коммерческим, и это тоже ведет к насыщению рынка многофункциональными беспилотными летающими комплексами, которые заполнят приземное воздушное пространство стран мира в ближайшие годы.

В аналитическом агентстве Research аnd Markets в ноябре 2020-го оценивали мировой рынок беспилотных авиационных систем к 2025 году в 51,97 миллиарда долларов, отметив при этом, что среднегодовой прирост рынка в 2020-м составил 20,1 процента и достиг объема 20,8 миллиарда.

Интеграция в воздушное пространство

Мировая авиационная отрасль переживает большие перемены, связанные с прогрессирующим развитием беспилотных систем. Расходы на разработку, производство и интеграцию БЛА в воздушное пространство непрерывно растут, несмотря на пандемию и снижение общей активности в авиастроении.

Хотя это развитие стимулируется в основном за счет военных разработок, дроны получают все большее распространение в гражданских коммерческих областях. На данном этапе рынок коммерческих БАС только формируется, количество участников непрерывно растет, расширяются география применения беспилотников и реестр отраслей, в которых дроны коммерчески выгодно использовать.

Международные и национальные авиационные власти принимают нормативные документы, регулирующие коммерческое использования БАС. Интересантами разрабатываются «дорожные карты» интеграции систем в воздушное пространство.

Уже сейчас гражданские дроны используются для патрулирования лесов, пограничных территорий, зон потенциальных очагов пожаров, наблюдения за развитием чрезвычайных ситуаций, мониторинга загрязненности атмосферы, ЛЭП и трубопроводов, доставки грузов и решения массы других задач в интересах государственных органов и корпораций.

Фото: google.com

При постоянном росте рынка БЛА и возрастающем уровне использования дронов упорядочивание пользования воздушным пространством этими системами становится необходимостью, связанной в первую очередь с безопасностью полетов как беспилотников, так и пилотируемой авиации.

Несмотря на все сдерживающие факторы, активный интерес к БЛА постоянно растет. В связи с этим увеличивается число неконтролируемых и несанкционированных полетов БЛА, возникают критические ситуации в зонах пилотируемого пространства аэропортов и в закрытых зонах. И если за пределами городов риск большого ущерба от полетов БАС достаточно мал, то в пределах города он возрастает многократно. Все эти соображения приводят авиационные власти стран и мира к пониманию необходимости введения контроля над воздушным пространством на малых высотах вне зоны действия ОрВД.

Возрастающая активность использования гражданских БАС привела авиационные власти стран и мировое научное сообщество к пониманию необходимости сделать полеты дронов безопасными для окружающей среды и других участников использования воздушного пространства.

Новая концепция развития

В 2014 году специалисты NASA предложили концепцию Unmanned aircraft system (UAS) Traffic Management (UTM).

По определению Федерального управления гражданской авиации США (FAA), «беспилотная система управления воздушным движением (UTM) – это экосистема управления движением для неконтролируемых операций, которая отделена от системы управления воздушным движением (ATM) FAA, но дополняет ее».

Разработка UTM в конечном итоге определит услуги, роли и обязанности, информационную архитектуру, протоколы обмена данными, функции программного обеспечения, инфраструктуру и требования к производительности для безопасного управления неконтролируемыми операциями дронов на малой высоте.

Но интеграция UTM в пилотируемое воздушное пространство США потерпела неудачу. На симпозиуме FAA в Балтиморе было заявлено, что система UTM предназначена только для координации полетов БАС по BVLOS (за пределами визуальной видимости, аналог российских правил полета по приборам – ППП) в нижнем слое воздушного пространства, где не предполагается наличие пилотируемых воздушных судов (ВС), и вне контроля диспетчером.

Аналогичные концепции и НИОКР с разной степенью успешности разрабатываются и внедряются в странах Европы, Израиле, Китае, Турции. Интерес к UTM проявляется и в России.

В июле 2016 года в Швейцарии (Лозанна) создана Международная ассоциация по организации воздушного движения БВС – GUTMA (Global UTM Association). Сегодня в ассоциации – около 70 членов из 27 стран мира, включая Россию.

Городская аэромобильность

Городская аэромобильность (Urban Air Mobility – UAM) – это транспортные системы, перемещающие в черте города пассажиров и грузы по воздуху при помощи БАС.

Власти мировых мегаполисов стараются преодолеть все возрастающие затруднения дорожного движения. Концепция «Городская аэромобильность» с использованием беспилотных систем вертикального взлета и посадки с применением экологичных электродвигателей способна эффективно решить эту проблему.

Поэтому создание условий для функционирования городской аэромобильности – еще один перспективный сектор коммерческого использования БЛА.

На 40-й сессии Ассамблеи ИКАО (24 сентября 2019 года, Монреаль, Канада) среди прочих вопросов по инициативе ОАЭ рассматривалась концепция городской аэромобильности.

В представленном документе отмечалось, что ввиду новизны у национальных систем регулирования авиации и у ИКАО отсутствуют стандарты и правила, определяющие использование этого вида воздушного транспорта. Исходя из соображений, что городские беспилотные воздушные перевозки могут осуществляться в том числе и между пограничными городами сопредельных государств, в ОАЭ начали разрабатывать свой рабочий вариант документа о регулировании полетов БЛА. Власти Абу-Даби предложили Ассамблее ИКАО разработать новые процедуры и определить масштаб работ в этом направлении.

Международная технологическая компания Abraham Technology уже имеет практический опыт по созданию национального единого центра по контролю беспилотных летательных аппаратов в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева (Баку, Азербайджан). Компания создает платформу управления движением беспилотных воздушных систем (UTM) для экосистемы полетов дронов. Ее основа – безопасная интеграция БЛА в единое воздушное пространство.

В мире уже есть опыт успешного тестирования и использования беспилотных воздушных перевозок в рамках концепции «Городская аэромобильность». Например, китайская компания разработала и протестировала беспилотное такси EHang 216. Компания первой в мире получила от администрации гражданской авиации Китая разрешение на коммерческие полеты своего такси. Стоимость аппарата – 336 тысяч долларов.

Инициативы ИКАО

Несколько лет руководство ИКАО дистанцировалось от решения вопросов организации UTM. Но в 2017 году отношение изменили и стали уделять внимание и этой теме. Некоторые эксперты считают, что ряд стран подтолкнул ИКАО к решению вопросов UTM, чтобы через эту организацию навязать миру некий технический и технологический эталон, получив таким образом контроль над использованием БЛА во всем мире. А как уже было сказано, и ОАЭ предложили ИКАО заняться разработкой требований к «Городской аэромобильности».

В результате России может грозить перспектива навязывания нашими «стратегическими партнерами» своих стандартов, требований и правил в развитии международного применения гражданских беспилотных авиационных систем через ИКАО.

Валерий Смирнов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 9 (872) за 16 марта 2021 года