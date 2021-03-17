Т-90С и Т-72АВ массово задействованы в маневрах армии Азербайджана

Источник изображения: Фото: Минобороны Азербайджана

Танкисты отдельной общевойсковой армии азербайджанских сухопутных войск проводят учения с участием Т-90С и Т-72АВ.

Как сообщает военное ведомство государства, занятия идут в дневное и ночное время.

Основное внимание уделяется оттачиванию навыков личного состава по поражению целей, управлению бронетанковой техникой на местности со сложным рельефом.

Согласно плану, в ночное время и в условиях ограниченной видимости экипажи также преодолевают минные поля, искусственные и естественные препятствия, ведут огонь из стрелкового-пушечного вооружения.

В ходе недавней войны по освобождению Нагорного Карабаха командование и личный состав получили богатый опыт применения танков, который обязательно будет учитываться во время боевой подготовки, а также при модернизации парка техники.

Источник изображения: Фото: Минобороны Азербайджана

Источник изображения: Фото: Минобороны Азербайджана

Источник изображения: Фото: Минобороны Азербайджана

Источник изображения: Фото: Минобороны Азербайджана