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Вестник Мордовии

Т-90С и Т-72АВ массово задействованы в маневрах армии Азербайджана

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Источник изображения: Фото: Минобороны Азербайджана

Танкисты отдельной общевойсковой армии азербайджанских сухопутных войск проводят учения с участием Т-90С и Т-72АВ.

Как сообщает военное ведомство государства, занятия идут в дневное и ночное время.

Основное внимание уделяется оттачиванию навыков личного состава по поражению целей, управлению бронетанковой техникой на местности со сложным рельефом.

Согласно плану, в ночное время и в условиях ограниченной видимости экипажи также преодолевают минные поля, искусственные и естественные препятствия, ведут огонь из стрелкового-пушечного вооружения.

В ходе недавней войны по освобождению Нагорного Карабаха командование и личный состав получили богатый опыт применения танков, который обязательно будет учитываться во время боевой подготовки, а также при модернизации парка техники.

Источник изображения: Фото: Минобороны Азербайджана

Источник изображения: Фото: Минобороны Азербайджана

Источник изображения: Фото: Минобороны Азербайджана

Источник изображения: Фото: Минобороны Азербайджана

Источник изображения: Фото: Минобороны Азербайджана

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  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Продукция
Т-72
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Проекты
Военные учения
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