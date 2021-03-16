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Российская газета

Минобороны: Пандемия не повлияла на военные контакты России

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Источник изображения: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Пандемия не поставила крест на контактах наших военных с зарубежными коллегами.

Более того, Минобороны России удалось провести максимально возможное число ранее намеченных встреч и переговоров.

"Подготовка и проведение мероприятий в режиме видео-конференц-связи потребовали поиска нестандартных технических и организационных решений, новых тактических приемов ведения переговоров", - объяснил начальник Главного управления международного военного сотрудничества генерал-лейтенант Александр Кшимовский в интервью "Красной звезде".

Оно было приурочено к 70-летию главка.

Развивается взаимодействие с партнерами из Африки. Кшимовский рассказал, что для наращивания военного и военно-технического сотрудничества были открыты представительства Минобороны России в Центральноафриканской Республике и Судане.

По его словам, на высоком уровне находится стратегическое партнерство с КНР. В прошлом году министры обороны России и Китая подписали Протокол о продлении срока действия межправительственного Соглашения об уведомлениях о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей.

Офицеры нашего международного главка также принимали самое активное участие в подготовке двух совместных патрулирований самолетами ВКС России и ВВС Китая воздушного пространства в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Такие операции начали проводить в позапрошлом году и продолжили их в 2020-м.

"Информационная работа сегодня становится одним из приоритетных направлений нашей деятельности", - отметил генерал.

Речь в том числе идет о фейковых вбросах о Вооруженных силах РФ, которые публикуют иностранные СМИ.

Александр Кшимовский считает, что они отнюдь не безобидны, поскольку оказывают влияние на военную политику иностранных государств. Из-за этого возникает неверное понимание принимаемых в России мер по обеспечению военной безопасности.


Юрий Гаврилов

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Страны
Китай
Россия
Судан
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
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