Tencent разработала ходяче-колесного робота.

Китайская компания Tencent представила гибридного четвероногого робота с колесами. Он умеет не только ходить на четырех ногах, но и ездить на четырех или двух колесах: в последнем случае он ведет себя как человекоподобный робот, вставая вертикально и хватая предметы двумя ногами.

Начиная с 1990-х годов многие группы инженеров стали активно исследовать возможности четвероногих ходячих роботов и рассматривать их как альтернативу классическим подвижным роботам с колесами или гусеницами. В первую очередь разработчиков привлекает в четвероногих роботах их высокая проходимость и устойчивость, потому что каждую ногу можно поставить отдельно в нужную точку и высоту. Но эффективность четвероногих роботов всегда была ниже, чем колесных, поэтому в последние годы сразу несколько групп инженеров стали создавать гибридных роботов, в которых совмещены ноги и колеса. Почти во всех таких машинах используется похожая конструкция, при которой колеса расположены на конце ног.

Инженеры из китайской IT-компании Tencent представили новую конструкцию, которая позволяет совместить в одной машине свойства не только четвероногих и колесных, но и человекоподобных роботов. Внешне робот имеет обычный для своего класса вид: у него четыре двухсекционные ноги, которые могут двигаться как в плоскости (вперед и назад), так и в сторону.

Колеса закреплены не на концах ног, как у аналогов, а на коленных суставах с внешней стороны. Для езды робот сгибает ноги и встает на колеса. В таком положении он может двигаться со скоростью 25 километров в час.

Колеса на передней и задней паре ног разные: сзади они больше, чем спереди. Это обусловлено тем, что робот также может вставать на два задних колеса, ориентируя корпус вертикально. В таком положении он может ездить и даже захватывать предметы, сжимая их двумя передними ногами, которые по сути становятся руками. Несмотря на то, что в таком виде робот выглядит не очень устойчивым, инженеры показали, что на самом деле он способен выдержать удар брошенным в него мячом и сопротивляться другим возмущениям.

Источник изображения: Tencent

Также инженеры показали другие возможности робота, которые уже были реализованы в тех или иных аналогах. Например, он умеет переворачиваться со спины, перепрыгивать небольшие препятствия и выполнять сальто.

Проект человекоподобного робота, стоящего на двух колесах, был также у Boston Dynamics. Позднее его превратили в двухколесного робота Handle с манипулятором-присоской. Недавно Boston Dynamics купила южнокорейская Hyundai, которая планирует создать серийную версию Handle, а также разрабатывает своих подвижных роботов, в том числе четвероногих с колесами.

Григорий Копиев