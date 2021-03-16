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Industry Hunter

Росатом займется производством тяговых аккумуляторов для электромобилей

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Росатом
Росатом.
Источник изображения: industry-hunter.com

Компания ООО «РЭНЕРА», входящая в топливную компанию Росатома «ТВЭЛ», завершила сделку по приобретению 49% акций южнокорейской компании Enertech International, занимающейся производством электродов, литий-ионных аккумуляторных ячеек и систем накопления энергии. В рамках соглашения в России появится собственное производство литий-ионных ячеек и систем накопления энергии. Пуск первой очереди должен состояться в 2025 году, а ожидаемая мощность предприятия к 2030 году – не менее 2 ГВт·ч. Литий-ионные тяговые аккумуляторные батареи российского производства будут использоваться в электробусах, электромобилях, спецтехнике.

Новое производство – это часть стратегической работы Росатома по развитию неядерных бизнесов. Президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова прокомментировала это событие: 

Объединение с технологическим партнером – это стратегически важный этап для развития бизнеса Росатома в сегменте накопителей энергии.  Это позволит увеличить производственные мощности, значительно усилит наши компетенции и разработки в области литий-ионных батарей, а также откроет выход на зарубежные рынки. Кроме того, локализация производства в России – это не только новые технологии и продукты, но и новые рабочие места.

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Страны
Россия
Южная Корея
Компании
Росатом
ТВЭЛ
Проекты
Ядерный щит
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