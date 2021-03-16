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ТАСС

Российские саперы в Лаосе поделились с местными коллегами опытом и современной техникой

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Работа филиала МПЦ в Лаосе
Работа филиала МПЦ в Лаосе.
Источник изображения: © Минобороны России

Подготовка военнослужащих Народной армии Лаоса по программе "Организация разведки и очистки местности от взрывоопасных предметов" проходила с 15 января и завершилась 15 марта

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Российские военные инженеры обучили 30 саперов из Лаоса современным навыкам разминирования и ознакомили их с отечественной противоминной техникой в рамках учебного курса в филиале Международного противоминного центра (МПЦ ВС РФ) в этой стране. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны.

"В ходе обучения выпускники научились применять российские средства поиска взрывоопасных предметов, переданные ранее Российской Федерацией на безвозмездной основе, а также осуществлять идентификацию и уничтожение различными способами обнаруженных боеприпасов.", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, подготовка военнослужащих Народной армии Лаоса по программе "Организация разведки и очистки местности (объектов) от взрывоопасных предметов" проходила с 15 января и завершилась 15 марта на территории филиала МПЦ ВС РФ торжественной церемонией вручения свидетельств.

"Подобные курсы подготовки саперов на территории Лаоса проводятся уже в третий раз, начиная с 2018 года. За это время обучено и подготовлено 69 военнослужащих инженерных войск Лаоса", пояснили в ведомстве.

1 августа 2014 года решением министра обороны РФ в подмосковном Нахабине сформирован Международный противоминный центр Вооруженных Сил РФ. Это специальное подразделение российских инженерных войск, военнослужащие которого участвуют в операциях по гуманитарному разминированию за пределами страны. В декабре 2018 года за выполнение поставленных задач по разминированию военных и гражданских объектов президент РФ Владимир Путин наградил МПЦ ВС РФ орденом Кутузова. В 2019-2020 годах отряд МПЦ очистил от боеприпасов времен Вьетнамской войны более 110 га территории в Лаосе.

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